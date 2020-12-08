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Kars'ta FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 1 asker yakalandı

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik operasyonda 1 muvazzaf asker gözaltına alındı
 08 Aralık 2020 14:41
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Kars'ta FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 1 asker yakalandı

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik operasyonda 1 muvazzaf asker gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli 50 ildeki FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı verilen ve örgütün sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

Ekipler, kentte astsubay rütbesindeki bir muvazzaf askeri gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı
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