İnce'den yeni parti açıklaması: İsmi hemen hemen belli
|08 Aralık 2020 14:51
|+Aa- Yazdır
Yeni parti kurma hazırlığında olan CHP'li Muharrem İnce, gazeteci Fatih Portakal'ın YouTube kanalına konuk oldu. Memleket Hareketi'yle Türkiye'yi dolaşan İnce'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
CHP'DEN GÖRÜŞTÜĞÜM İSİMLER VAR
- CHP'de demokrasi kalmamıştır artık. Partiyi ele geçirdiniz, koltuklarınıza oturdunuz, tüzüğü değiştirdiniz. Onun için bunlara meydan okuyacağım. Asla susmayacağım. Parti kuracağız. Hemen hemen isim belli. Memleket Hareketi'ne yakışır bir isim olacak. Tek başımıza 50+1 alacağız. CHP'den görüştüğüm isimler var, gelecekler, inanıyorum.
ERKEN SEÇİM 2023'E KALMAZ
- Seçim dönemi yaklaşınca duruma bakacağız. Ama asla Cumhur İttifakı'nda olmayacağız. CHP'yle neden ittifak yapmayalım? Memleketin geleceği için yaparız neden yapmayalım?
- Erken seçimin 2023'e kalmayacağını kesin görüyorum ama ne zaman olur bilmiyorum. Daha erken olacak. "Bu böyle yarım kalmayacak" demiştim. Kenarından döndük zaten. Eğer bir ay daha erken olsaydı, 51 değil 81 gün önce aday olsaydım, CHP bazı hataları yapmasaydı bugün cumhurbaşkanıydım. Tekrar aday olmayı ben istiyorum tabi ki.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Adalet Bakanı Gül, TBB Başkanı Feyzioğlu ile görüştü
08 Aralık 2020 14:09
|'Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olamaz, bu kadar net'
08 Aralık 2020 13:40
|Bakan Soylu: Trafik Güvenliği Eylem Planı'nı hayata geçireceğiz
08 Aralık 2020 12:32
|'Sorun bir parti sorunu değildir. Deprem sorunu hepimizin ortak sorundur'
08 Aralık 2020 12:27
|'BioNTech aşısında İki Türk'ün başarısı var diye övünüyoruz ama'
08 Aralık 2020 11:31
|3 maaş alan CHP'lileri açıkladı, 'CHP içinde tecavüz sistematik' dedi
08 Aralık 2020 10:29
|Fahrettin Altun'dan 5 maaş alıyor iddiasına açıklama
08 Aralık 2020 09:52
|Savunmadaki başarı 'uzay'a taşınacak!
08 Aralık 2020 06:50
|Hafter haddini aştı: İlaç taşıyan Türk gemisi alıkondu
08 Aralık 2020 02:50
|Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi oldu
08 Aralık 2020 02:06