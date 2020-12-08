Karayolunda yeterli tedbir alınmadığı için kaza olursa, zarar tazmini için dava nereye açılmalı?
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, İdarenin bakım ve sorumluluğunda olan karayolunda yeterli tedbir alınmadığından bahisle meydana geldiği ileri sürülen trafik kazalarından kaynaklanan zararın tazmini istemiyle açılan davaların görüm ve çözümünün adli yargının görevine girdiğine ilişkin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun E:2019/3395, K:2020/468 sayılı kararı.
|08 Aralık 2020 14:51
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İstanbul Ankara yolunda yaşanan trafik kazasında bir kişi vefat etmiştir. Davacının murisleri, Karayolları Genel Müdürlüğünün yolda yeterli tedbir almadıkları gerekçesiyle, idare mahkemesi nezdinde, 50 bin TL maddi tazminat davası açmıştır. Mahkeme heyeti davanın adli yargıda açılması gerektiği gerekçesiyle davayı reddetmiştir. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu da bu kararı onamıştır. Karar için tıklayınız.
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