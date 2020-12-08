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Yakın temaslıların karantina süresine ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığı, yakın temaslıların karantina süresine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada yeni düzenlemenin, ABD'deki Hastalık Kontrol Önleme Merkezi (CDC) ve Avrupa'daki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) tarafından yapılan güncellemelere paralel olarak alındığı belirtildi.
 08 Aralık 2020 14:54
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Yakın temaslıların karantina süresine ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığı, yakın temaslıların karantina süresine ilişkin açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama

Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından "yakın temaslıların karantina süresine" ilişkin yapılan değişikliklerin yanlış yorumlara sebep olduğu görülmüştür.

Bilimsel çalışmalar doğrultusunda Hastalık Kontrol Önleme Merkezi (CDC) ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) tarafından yapılan güncellemeler, ülkemiz tarafından anlık olarak takip edilmekte ve rehberlerimize entegre edilmektedir.

Yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemeler de yukarıda sayılan uluslararası güncellemelere paralel olarak yapılmıştır.

Salgın yönetiminde Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri ile ve ortak akılla hareket edilmektedir. Tüm kararlarımızın tek önceliği vatandaşımızın sağlığıdır. Karantina süresi ile ilgili yaptığımız güncelleme de bu kapsamdadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Memurlar.Net
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