Aydınlı genç kız bebekken yuttuğu toplu iğneden 17 yıl sonra kurtuldu

Aydın'da 18 yaşındaki Gözdenur Akdağ'ın 1 yaşındayken yuttuğu toplu iğne, operasyonla çıkarıldı.

Karın ağrısı şikayetiyle Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvuran Akdağ'ın karnında toplu iğne bulunduğu tespit edildi.

Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Yılmaz'ın gerçekleştirdiği 2 saatlik operasyonun ardından genç kızın karnındaki iğne çıkartıldı.

Sağlığına kavuşan Akdağ, AA muhabirine, 1 yaşındayken iğne yuttuğunu, o dönem hastaneye gittiklerini, 2 yıl süren tedavinin ardından doktorların ailesine iğneyi çıkardıkları bilgisini verdiklerini savundu.

Bu tedavinin ardından hayatına devam ettiğini, karın ağrısı nedeniyle gittiği hastanede karnında toplu iğne göründüğü söylenince şaşırdığını ifade eden Akdağ, "17 yıl sonra iğneden kurtuldum. Doktoruma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten zorlu bir süreçten geçtik. Ama çok iyiyiz, mutluyum." dedi.

Yılmaz da bu tip karın ağrısı şikayetlerinde yabancı cismin genellikle bağırsakta olduğu kanısına vardıklarını fakat Akdağ'da farklı bir durumun yaşandığını söyledi.

Görüntüleme yöntemiyle iğnenin bağırsaktan dışarı çıktığını, yağ dokusu içine gizlendiğini gördüklerini aktaran Yılmaz, iğnenin bağırsağı delmesine rağmen hastanın şanslı olduğuna dikkat çekti.

Yılmaz, "İğne bağırsak dışına çıktığında karaciğer, dalak gibi organlara değerse kanama yapabiliyor. Hasta bu açıdan şanslı. Aynı şekilde bağırsak içinde bir perforasyon yapmamış. Deliği bağırsak kendi kendine kapatmış." ifadelerini kullandı.