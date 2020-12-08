Boş kalan 119 ASDEP kadrosu için tercih alınacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, boş kalan 119 pozisyon için, sözlü sınavı kazanan adaylar arasından tercih alınacağını açıkladı. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre Aile ve Tüketici Bilimleri bölümlerinin başvurabildiği pozisyonlarda 2, Çocuk Gelişiminde 4, Psikoloji'de 38, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlıkta 49, Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler ve Sosyal Çalışmalar'da 21 ve Sosyoloji'de 5 pozisyon boş kaldı.

İşte Duyuru metni

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözleşmeli Aile Sosyal Destek Personeli (ASDEP) Alımı Sözlü Sınavını Yedek Olarak Kazanlar İçin Tercih Duyurusu

Bakanlığımızca yapılan ASDEP alımlarında boş kalan pozisyonlar için sınava katılıp yedek olarak kazanan adaylardan boş kalan pozisyon sayısı kadar adaydan 07/12/2020 -14/12/2020 (mesai bitimi) tarihleri arasında elektronik ortamda tercihler alınacaktır.

Yedek listede yer alan ve sıralama numarası (bu sıralar dahil) aşağıda belirtilen adaylar tercih yapabilecek olup, bu durum sistem tarafından kontrol edilecektir.