Samsun'da FETÖ/PDY'den aranan eski asker yakalandı
Samsun'da FETÖ/PDY'den aranan eski asker, gözaltına alındı.
|08 Aralık 2020 15:01
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Samsun'da FETÖ/PDY'den aranan eski asker, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, Atakum ilçesinde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, meslekten ihraç edilen üsteğmen D.D'yi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.
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