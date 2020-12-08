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Gaziantep'te öğrenci servisi esnafına 1500 lira destek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okulların uzaktan eğitim sistemine geçmesiyle faaliyetlerine ara veren öğrenci servisi esnafına 1500 lira yardımda bulunacağını bildirdi
 08 Aralık 2020 15:02
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Gaziantep'te öğrenci servisi esnafına 1500 lira destek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okulların uzaktan eğitim sistemine geçmesiyle faaliyetlerine ara veren öğrenci servisi esnafına 1500 lira yardımda bulunacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle kapanan iş yerlerine verilen 1500 lira desteğe öğrenci servisleri esnafını da eklendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Gaziantep Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı İsmet Özcan ile yapılan görüşmeler sonrası öğrenci servisi esnafına destek verilmesi kararı alındı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şahin, iyi günde de kötü günde de halkla kader birliği yaptıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "sosyal devlet" olarak olağanüstü gayretle örnek bir çalışma yaptıklarını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Bu belediye sizlerin. Biz hepimiz kardeşiz. Gelen genelgeler doğrultusunda biz geçen hafta kapanan sektörlere, onlara bir sosyal destek verelim dedik. Öğrenci servisleriyle birlikteyiz şimdi de. İnsanın en çok değer verdiği şey evladı. İnsanlar evlatlarını öğrenci servislerindeki arkadaşlara emanet ediyor. Bizim için çok önemli bir sektör. Pandemi başlar başlamaz sosyal destek vermiştik. Okullar tekrar kapanınca olağanüstü bir dönem oluştu sektörde. Biz bu arkadaşları kapanan iş yeri statüsünde görüyoruz. Bu yüzden öğrenci servislerimizle yapılan istişare sonunda böyle bir karar aldık. Bu 1500 lirayı öğrenci servislerine vereceğiz ve yaraya merhem olmak için, zor gününüzde yanınızda olmak için bu kararı aldık. Tünelin ucu göründü. Öğrencisi, velisi, servisçisiyle büyük bir ekosistem var. Bu ekosistemde hafif bir kıpırdama her şeyi etkiliyor. Bu olumsuz etki için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ailesi sizlerin yanında. İyileşme, sevgi, paylaşmak ve kardeşlikle olur."

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım da Türk geleneğinde 'Bölüşürsek tek oluruz', 'Birlikten kuvvet doğar' anlayışının olduğunu hatırlatarak, "Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla yapılan yardım kapanan iş yerlerine ek olarak servisçilerimize de bir nebze olsun destek olacak." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı İsmet Özcan da okulların kapandığı günden bu yana öğrenci servislerinin hiçbir gelirinin olmadığını, bu maddi yardımın öğrenci servisleri için bir umut olduğunu aktardı.
Anadolu Ajansı
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