Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek görevine başladı
Koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 64 gün yoğun bakımda kalan ve 108 günlük tedavisinin ardından taburcu edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bugün görevinin başına geçti
|08 Aralık 2020 15:13
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