Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek görevine başladı

TÜRKİYE İÇİN BİR İLK... BAKAN SELÇUK DUYURDU

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması TIMSS 2019'un Türkiye sonuçlarını açıkladı. Bakan Selçuk, "Bu verilere göre TIMMS 2019 sonuçlarına göre Türkiye, TIMMS uygulamalarında 500 puanın her iki alanda da ilk kez üzerine çıkmış oldu." ifadelerini kullandı.