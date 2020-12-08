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Gelecek Partili Ayhan Sefer Üstün'ün evine silahlı saldırı düzenlendi

Gelecek Partili Ayhan Sefer Üstün'ün evine silahlı saldırı düzenlendi
 08 Aralık 2020 15:37
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Gelecek Partili Ayhan Sefer Üstün'ün evine silahlı saldırı düzenlendi

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün evine silahlı saldırı düzenlendi.

Gelecek Partili Ayhan Sefer Üstün'ün, Sakarya'da bulunan evine düzenlenen silahlı saldırıda Üstün'e ait evin camlarının kırıldığı görüldü.

Gelecek Partili Üstün'ün ailesi ile birlikte Ankara'da olduğu ifade edildi. Saldırıyı düzenleyen zanlının ise gözaltında olduğu öğrenildi.

Saldırıya ilişkin Parti Sözcüsü Serkan Özcan ise yazılı açıklama yapacak.
Memurlar.Net
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