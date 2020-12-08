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Boğaz'da yanan Vaniköy Camii'sinde kusurlu olanlar belirlendi
Vaniköy Camisi'ndeki yangına ilişkin bilirkişi raporunda, tedbirleri almakta yeterli dikkati göstermeyen vakıf yönetiminin kusurlu olduğu belirtildi.
|08 Aralık 2020 15:43
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Vaniköy Camisi'ndeki yangına ilişkin bilirkişi raporunda, tedbirleri almakta yeterli dikkati göstermeyen vakıf yönetiminin kusurlu olduğu belirtildi.
Tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, yangının eskiyen elektrik tesisatından çıktığı tespitine yer verildi. Yangında kasıt olmadığı belirtilen raporda, eskimiş elektrik sistemini denetlemeyen vakıf yönetimi, gerekli tedbirleri almakta yeterli dikkati göstermediği için kusurlu bulundu.
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