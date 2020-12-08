FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 1 subay yakalandı
Ardahan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik operasyonda 1 subay gözaltına alındı
|08 Aralık 2020 15:50
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Ardahan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik operasyonda 1 subay gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkezli 50 ildeki FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı verilen ve örgütün sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.
Ekipler, kentte 25. Hudut Tugay Komutanlığında görevli teğmeni gözaltına aldı.
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