1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Terörle mücadeleye 'taze kan'

Son dönemdeki operasyonlarıyla terör örgütüne büyük darbe vuran Türk Silahlı Kuvvetleri, hudut güvenliği ve terörle mücadelede tempoyu daha da artırmak amacıyla komandolara 30'dan fazla yeni bölük ekledi, özel olarak seçilen personel yoğun eğitimlerden geçirildi
 08 Aralık 2020 15:51
+Aa- Yazdır
Terörle mücadeleye 'taze kan'

Son dönemdeki operasyonlarıyla terör örgütüne büyük darbe vuran Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK), hudut güvenliği ve terörle mücadelede tempoyu daha da artırmak amacıyla, teröristlerin korkulu rüyası haline gelen komandolara 30'dan fazla yeni bölük eklendi.

TSK, hudut güvenliği ve terörle mücadelede üzerine düşen görevi büyük sorumlulukla yerine getirmeye devam ediyor.

Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünün yanı sıra halkın huzur ve güvenliği için kahramanca görev yapan TSK, vatan topraklarını, mavi vatanı ile semalarını korumayı sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'n talimatları doğrultusunda 5 önemli operasyonu aynı anda yürüten TSK'de, tatbikatlar da göz önüne alınınca Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının tamamına yakını sahada görev almaya devam ediyor.

TSK, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekat bölgelerindeki gerek normalleşme gerekse terörle mücadele faaliyetlerini sürdürürken Irak'ın kuzeyindeki teröristle mücadele harekatlarını da kararlılıkla icra ediyor. Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe-1, Pençe-2, Pençe-3 operasyonlarının yanı sıra Pençe-Kaplan Operasyonu ile Mehmetçik, teröristlerin inlerini bertaraf ediyor.

Bunların yanı sıra İdlib'de uluslararası anlaşma ve mutabakatlar kapsamında görev yapan TSK, Libya Hükümeti'nin daveti üzerine de Libya'da askeri eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyor. TSK, bununla birlikte Doğu Akdeniz'deki görevlerini de yerine getiriyor.

- Tempo daha da artacak

Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadelenin kararlıkla devam ettiği bu dönemde yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Bu kapsamda, TSK'de 30'dan fazla yeni komando bölüğü kuruldu. Yeni bölükler de diğer komando birlikleri gibi sözleşmeli personelden oluştu. Özel olarak seçilen personel yoğun eğitimlerden geçirildi. Son dönemdeki operasyonlarla terör örgütüne büyük darbe vuran TSK'de, yeni komando bölükleriyle hudut güvenliği ve terörle mücadelenin temposunun daha da artacağı belirtiliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul Valiliği, Filyasyon ekibi çalışmalarının bilançosunu yayımladı
08 Aralık 2020 15:57		 Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek görevine başladı
08 Aralık 2020 15:13
Yakın temaslıların karantina süresine ilişkin açıklama
08 Aralık 2020 14:54		 Muhafız Alayı darbe girişimi davasında sanıklar savunma yaptı
08 Aralık 2020 13:39
Döviz ve altın alımında valör uygulaması kaldırıldı
08 Aralık 2020 13:36		 'Kuvvetli meteorolojik hadiseleri SMS ile arıcılarımıza ulaştıracağız'
08 Aralık 2020 13:14
Nüfus cüzdanlarının değiştirilmesinde son tarih var mı?
08 Aralık 2020 12:58		 Polislere ceza yazdıran vali, cezayı ödedi
08 Aralık 2020 12:34
Adana'nın ilçesinde Kovid-19 sürecinden etkilenen esnafa 1000 lira destek
08 Aralık 2020 12:34		 İl Sağlık Müdürlüğünden özel hastanelerdeki yoğunluğa ilişkin açıklama
08 Aralık 2020 12:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:03 - Gökçek'ten Yavaş'a... Ya yola geleceksin ya da getirileceksin16:01 - CHP'li Bilecik Belediyesi 'heykel' açılış yaptı15:57 - İstanbul Valiliği, Filyasyon ekibi çalışmalarının bilançosunu yayımladı15:51 - Terörle mücadeleye 'taze kan'15:50 - FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 1 subay yakalandı15:43 - Boğaz'da yanan Vaniköy Camii'sinde kusurlu olanlar belirlendi
15:42 - Mardin'de FETÖ'nün askeri yapılanması operasyonunda 4 askere gözaltı15:39 - Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne kar yağdı15:37 - Gelecek Partili Ayhan Sefer Üstün'ün evine silahlı saldırı düzenlendi15:18 - 21 yaşındaki Milli tekvandocu Gamze hayatını kaybetti15:16 - Türk Tabipleri Birliği Bakanlığı aşı konusunda şeffaf olmaya çağırdı15:15 - Cinayet zanlısı giydiği ayakkabı ve kıyafetten tespit edilerek yakalandı
15:13 - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek görevine başladı15:07 - İstanbul Barosu: Böyle giderse icrada özelleştirme olur15:04 - Karantinayı ihlal eden ve yanlış bilgi veren 30 kişi için suç duyurusu15:02 - Gaziantep'te öğrenci servisi esnafına 1500 lira destek15:01 - Samsun'da FETÖ/PDY'den aranan eski asker yakalandı
14:59 - Boş kalan 119 ASDEP kadrosu için tercih alınacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İkinci elde rüzgar tersine döndü
'BioNTech aşısında İki Türk'ün başarısı var diye övünüyoruz ama'
Koronavirüs aşısı sonrası, altında 2021 yılı uyarısı
8 bin kişilik polis alımına başvurular başladı
4 milyon mezun nefes alacak, KYK borcu gecikme faizi siliniyor
Fahrettin Altun'dan 5 maaş alıyor iddiasına açıklama
İzmir'de büyük FETÖ operasyonu: 295'i görevde 304 askere gözaltı
Adalet Bakanlığı, memur alım yönetmeliğinde değişiklikler yaptı
KHK ile ihraç edilen Nejla Kurul, Eğitim Sen'in yeni başkanı oldu
Üniversite, küsuratla tüm adayları başarısız sayarak mağdur etti!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
polise adres soran genç 2
06.12.2020 serdar aziz'e verilen kırmızı kart 1
Kentten köye göç 2
afrikalı avcılar 1
domuz gribi aşısı 2
karantina süresinin 10 güne düşürülmesi 2
ankaragücü 2
hayatın acı gerçekleri 4
ibo şov 1
ölü toprağı 2
SON İLANLAR
Macaristan Hükümeti'nden Türkiye'ye 150 burs tahsisi
Iğdır Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi 81 İşçi Alacak
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 5 sağlık personeli alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli 40 sağlık personeli alacak
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Çorlu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam