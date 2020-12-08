Gökçek'ten Yavaş'a... Ya yola geleceksin ya da getirileceksin

Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı "Ya kendiliğinden Mecliste yola geleceksin. Ya da yola getirileceksin" ifadeleriyle tehdit etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin dün gerçekleştirilen Aralık ayının ilk toplantısında Mansur Yavaş, AKP'li Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin önergesini, "Süresi içinde verilmedi" gerekçesiyle kabul etmemişti. Köse, ısrarla önergeyi okumak isteyince mikrofonu kapatılmıştı. AKP'li meclis üyeleri, Köse'nin mikrofonunun kapatılmasını masalarına vurarak protesto ederken Mansur Yavaş, "Masaya çıkın tepinin isterseniz" demişti.

Bu anların görüntülerini Twitter hesabından paylaşan Gökçek, "Bak Mansur, başkanlık makamına oturup despotluk yapmaya çalışıyorsun" iddiasında bulundu.

Açıklamasında Yavaş'ı tehdit eden Gökçek, "AK Partililer arslan terbiyecisidir. Değil ki senin gibi birini terbiye etmesinler... Ya kendiliğinden Meclisde yola geleceksin. Ya da yola getirileceksin..." ifadelerini kullandı.