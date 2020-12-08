Gökçek'ten Yavaş'a... Ya yola geleceksin ya da getirileceksin
|08 Aralık 2020 16:03
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Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı "Ya kendiliğinden Mecliste yola geleceksin. Ya da yola getirileceksin" ifadeleriyle tehdit etti.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin dün gerçekleştirilen Aralık ayının ilk toplantısında Mansur Yavaş, AKP'li Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin önergesini, "Süresi içinde verilmedi" gerekçesiyle kabul etmemişti. Köse, ısrarla önergeyi okumak isteyince mikrofonu kapatılmıştı. AKP'li meclis üyeleri, Köse'nin mikrofonunun kapatılmasını masalarına vurarak protesto ederken Mansur Yavaş, "Masaya çıkın tepinin isterseniz" demişti.
Bu anların görüntülerini Twitter hesabından paylaşan Gökçek, "Bak Mansur, başkanlık makamına oturup despotluk yapmaya çalışıyorsun" iddiasında bulundu.
Açıklamasında Yavaş'ı tehdit eden Gökçek, "AK Partililer arslan terbiyecisidir. Değil ki senin gibi birini terbiye etmesinler... Ya kendiliğinden Meclisde yola geleceksin. Ya da yola getirileceksin..." ifadelerini kullandı.
BAK MANSUR, BAŞKANLIK MAKAMINA OTURUP DESPOTLUK YAPMAYA ÇALIŞIYORSUN...İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) December 7, 2020
AK PARTİLİLER ARSLAN TERBİYECİSİDİR.
DEĞİL Kİ SENİN GİBİ BİRİNİ TERBİYE ETMESİNLER...
YA KENDİLİĞİNDEN MECLİSDE YOLA GELECEKSİN.
YA DA YOLA GETİRİLECEKSİN...#MansurYavas pic.twitter.com/KNiOuz0F0S
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