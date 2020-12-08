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Bilecik Belediyesi yine 'heykel' açılış yaptı

CHP'li Bilecik Belediyesi tarafından, çarşı merkezi içinde bulunan Atatürk Parkı'nda, "Mustafa Kemal Atatürk ve Çocuklar" isimli heykelin açılışı gerçekleştirildi.
 08 Aralık 2020 16:01
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Bilecik Belediyesi yine 'heykel' açılış yaptı

Bilecik Belediyesi tarafından Kültür Sitesi Aile Çay Bahçesi olarak bilinen alanda gerçekleştirilen Atatürk Parkı'nda çalışmalar devam ediyor.

Yüzde 90'lık alanı tamamlanan Atatürk Parkı içinde, "Mustafa Kemal Atatürk ve Çocuklar'' isimli heykelin açılışı gerçekleştirildi.

Heykelin açılışı Belediye Başkanı Semih Şahin tarafından yapıldı.

CHP'li başkan Şahin, parktaki çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşların şehir merkezinde rahat nefes alabilecekleri bir meydana kavuşacağını belirtti.
İhlas Haber Ajansı
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