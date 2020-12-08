Fatmanur Altun, THY'nin verdiği 20 bin TL'lik maaştan feragat etti
|08 Aralık 2020 16:04
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Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Fatmanur Altun'un kendi talebi doğrultusunda, bu görevinden maaş/ücret almadığını söyledi.
Üstün, açıklamasında, "Türk Hava Yolları A.O.'ya Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak katkı sağlayan sayın Dr. Fatmanur Altun kendi talebi doğrultusunda bu görevi karşılığında şirketimizden herhangi bir ücret/maaş almamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.
Türk Hava Yolları A.O.ya Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak katkı sağlayan sayın Dr. Fatmanur Altun kendi talebi doğrultusunda bu görevi karşılığında şirketimizden herhangi bir ücret/maaş almamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) December 8, 2020
Evet, bir ücret var. Aylık 20 bin TL. Ve ben kamu namına o ücretten gönül rızamla feragat ettim. Böyle bir ücretten feragat etmiş olabileceğim aklınıza hiç yatmıyor değil mi. İBB'de bile "tek kurum, 3 maaş" düzeni varken, aklınızın almaması normal.Fatmanur Altun (@fatmanuraltun) December 8, 2020
Bu arada CHP'de tecavüz var! https://t.co/Anp9TjFwwf
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