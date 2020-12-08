Fatmanur Altun, THY'nin verdiği 20 bin TL'lik maaştan feragat etti

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Fatmanur Altun'un kendi talebi doğrultusunda, bu görevinden maaş/ücret almadığını söyledi.

Üstün, açıklamasında, "Türk Hava Yolları A.O.'ya Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak katkı sağlayan sayın Dr. Fatmanur Altun kendi talebi doğrultusunda bu görevi karşılığında şirketimizden herhangi bir ücret/maaş almamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.

Türk Hava Yolları A.O.ya Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak katkı sağlayan sayın Dr. Fatmanur Altun kendi talebi doğrultusunda bu görevi karşılığında şirketimizden herhangi bir ücret/maaş almamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) December 8, 2020