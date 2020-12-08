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Şehirlerarası seyahatlerde kiralık araç dönemi

Şehirlerarası seyahatlerde kiralık araç dönemi
 08 Aralık 2020 16:23
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Şehirlerarası seyahatlerde kiralık araç dönemi

Online araç kiralama platformu Otorento.com.tr tarafından verilerine göre, şehirler arası ulaşım için araç kiralama talebi 1 Haziran - 30 Kasım tarihleri arasında, bir önceki yıla göre %40 artış gösterdi.

1 Haziran 2020 itibariyle kaldırılan şehirlerarası seyahat yasakları ile birlikte uçak ve otobüs seferleri de serbest hale getirilmişti. Ayrıca şehirlerarası toplu ulaşım seçeneklerinde hem uçuşlarda hem de otobüs seyahatlerinde HES kodu zorunlu hale getirildi. Bu dönemde salgının yoğun olarak insanların tercihlerini değiştirmeye başladığı gözlemlendi. Daha önce otobüs, tren, uçak gibi ulaşım seçeneklerini tercih edenler arasından önemli bir kısmı araç kiralamaya yönelmeye başladı. Şehirlerarası seyahatlerde kendi araçlarını kullananların sayısının arttığı da gözlemleniyor.

Türkiye geneline yaygın araç kiralama sitesi Otorento tarafından sağlanan bilgilere göre, özellikle 4 kişi ve üzerindeki ailelerin taleplerinin yüksekliği dikkat çekiyor. 4 Kişilik bir ailenin diğer ulaşım araçlarında ödeyeceği tutarın araç kiralama ile karşılaştırıldığında yüksekliği ve pandemi dönemindeki sağlık duyarlılığının ön plana çıkması araç kiralama tercihini artırıyor.

Şehirlerarası Araç Kiralama Fiyatları Normalden Farklı mı?

Şehirlerarası tek yön ve gidiş dönüş amaçlı araç kiralama farklı şekillerde fiyatlanıyor. Eğer, farklı bir şehre gidip bir süre sonra tekrar geri dönülecekse araç kiralama şehirlerarası olarak değerlendirilmiyor. Bu durumda yalnızca kilometre sınırının aşılıp aşılmadığı önem kazanıyor. Bu şekilde kiralama yapılacaksa, uzmanlar, kilometre sınırı yüksek olan araçların seçilmesini öneriyor. Araç kiralama fiyatları günlük olarak belirlendiği için, şehirlerarası seyahat kısa süreli ise araç kiralanan şehirde teslim edilebiliyor. Bu durumda "drop bedeli" adı verilen şehirlerarası geri getirme tutarı oluşmuyor. Özellikle bu durumda kilometre limitine dikkat edilmesinde fayda var. Genellikle araç kiralama firmaları tarafından günlük kilometre limiti uygulanıyor. Ortalama 300-350 km civarında belirlenen limitin aşılaması halinde limit aşım bedeli tahsil ediliyor. Bu nedenle kiralama öncesinde kilometre limiti şartlarını detaylı bir şekilde öğrenmekte yarar var.

Tek yön bir seyahat söz konusu ise, araç bir şehirden alınıp başka bir şehre bırakılacaksa, bu durumda farklı maliyetler ortaya çıkıyor. Aracın farklı bir şehirden geri getirilme bedeli için bir ücret belirleniyor. Bu ücret genellikle şehrin uzaklığı ile kilometre bazında ölçülüyor. Her iki şehirde de ofisi olan firmalar için bu ücretler alınmayabiliyor veya düşük tutulabiliyor. Örneğin İstanbul'dan araç kiralama işlemi yaptınız ve İzmir'den kiralık aracı iade etmek istiyorsunuz. Eğer kiralama şirketinin İzmir'de de ofisi varsa, aracı İzmir'deki ofise bırakabiliyorsunuz. Aksi durumda, İstanbul ofisinden bir kişinin aracı geri almak için İzmir'e gitmesi ve sizden bu aracı geri alması gerekiyor. Bu durum ekstra maliyet oluşturuyor. Bu nedenle farklı firmalardan fiyat sormakta fayda olabilir. Araç kiralama firmalarının fiyatlarını karşılaştıran Otorento'da bu işlemi online olarak kendiniz de gerçekleştirebilirsiniz.

Özellikle mevsim değişikliklerinde, araç kiralama firmalarının bir şehirden alıp farklı şehre bırakma şeklindeki kiralamaları teşvik ettiklerini görüyoruz. Örneğin, Mart Ayından başlayarak araba kiralama ofisleri yaygın olan firmaların, İstanbul'da bulunan araçlarını, İzmir, Bodrum, Dalaman ve Antalya ofislerine dağıtılması gerekiyor. Bu şekildeki kiralamalar rent a car şirketleri tarafından da tercih ediliyor. Bu sayede araçlarının ofisleri arasında transferi için ekstra bir maliyete katlanmamış oluyorlar.

Güvenli seyahatin ön plana çıktığı günümüzde daha özel bir alan oluşturmak için araç kiralama talebi artıyor. Fiyatlarını da dikkate alarak araç kiralama alternatiflerini göz önünde bulundurmakta yarar olabilir.

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