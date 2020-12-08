1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eşini balkondan atmaya çalışan sanığa 13 yıl hapis cezası

Eskişehir'de, aralarında çıkan tartışmanın ardından karısını beşinci kattaki evlerinin balkonundan atmaya kalkışan Afganistan uyruklu sanığa 13 yıl hapis cezası verildi.
 08 Aralık 2020 16:33
+Aa- Yazdır
Eşini balkondan atmaya çalışan sanığa 13 yıl hapis cezası

3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında tutuklu sanık Najıbullah N. (53) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, mağdur Nasıma N. (50) ile taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık, olay günü eşini balkondan atmaya çalışmadığını, tanık beyanlarının yanlış olduğunu söyleyerek tahliye ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı "Kasten insan öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıl hapse mahkum ederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- Olay

Eskişehir'de eylül ayında Najıbullah N. (50) Alanönü Mahallesinde bulunan 5. kattaki evinin balkonundan eşi Nasıma N'yi (50) aralarında çıkan para konusu tartışması nedeniyle atmaya kalkışmış, mahalle sakinlerinin olayı görmesi ve uyarmasıyla zanlı eylemini gerçekleştirememişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
PTT şubesi soygunu sanığına 6 yıl 8 ay hapis cezası
08 Aralık 2020 17:41		 Antrenöre 4 kız sporcuya cinsel istismardan rekor ceza
08 Aralık 2020 16:54
Adam kaçırmadan 1'i eski polis, 1'i gazeteci 4 kişi tutuklandı
07 Aralık 2020 23:56		 'Futbolda şike' davasında beraat kararının gerekçesi açıklandı
07 Aralık 2020 16:03
Çocuklarına şiddet uygulayan baba: Bir anlık öfkeyle dövdüm, pişmanım
07 Aralık 2020 11:42		 Otobüsteki iğrenç olayın cezası belli oldu!
03 Aralık 2020 23:55
Kadın öğretmeni öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi
02 Aralık 2020 12:48		 Dizi seti çalışanlarını taciz eden 2 kişi tutuklandı
01 Aralık 2020 20:24
Gazinin darbedilmesiyle ilgili davada 3 sanığa hapis cezası
01 Aralık 2020 18:45		 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı, simit satarken yakalandı
01 Aralık 2020 10:43
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:48 - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu büyükelçilik görevlerini tebliğ etti17:41 - PTT şubesi soygunu sanığına 6 yıl 8 ay hapis cezası17:23 - 2 ilde FETÖ'den 9 muvazzaf asker gözaltına alındı17:15 - Arızalı otomobilin değişimi için açtığı davayı kazandı17:13 - Aşılar Kovid-19'a karşı 'bağışıklık duvarı' oluşturmaktan çok uzakta17:12 - 'Yasal bahis' tuzağına düşerek 67 bin lira dolandırıldı
17:10 - Sapanca Gölü'nde su seviyesi kritik noktaya doğru düşüyor17:06 - İTÜ Ayazağa, Avrupa'nın ise 37'nci en yeşil kampüsü17:04 - Bingöl balında 30 yıllık tecrübe17:02 - ABD'de, BioNTech aşısı olan bir kişi hayatını kaybetti17:01 - ABD, BioNTech aşısına onay verecek17:00 - TBMM Genel Kurul Salonu dezenfekte edildi
16:58 - Edirne'de tarihi yapının korunması için yol 'kaydırıldı'16:56 - Teröristlerle fotoğrafı ortaya çıktı! 15 yıla kadar hapsi isteniyor16:56 - 4 adımda öğrenim ve katkı kredisi borcunu ödeme16:54 - Antrenöre 4 kız sporcuya cinsel istismardan rekor ceza16:50 - Dalında 1,5 lira, markette 8 lira
16:48 - Covid-19 aşısının adı yetti, altın fiyatları düştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'BioNTech aşısında İki Türk'ün başarısı var diye övünüyoruz ama'
İkinci elde rüzgar tersine döndü
Koronavirüs aşısı sonrası, altında 2021 yılı uyarısı
8 bin kişilik polis alımına başvurular başladı
4 milyon mezun nefes alacak, KYK borcu gecikme faizi siliniyor
Fahrettin Altun'dan 5 maaş alıyor iddiasına açıklama
Adalet Bakanlığı, memur alım yönetmeliğinde değişiklikler yaptı
İzmir'de büyük FETÖ operasyonu: 295'i görevde 304 askere gözaltı
Bingöl balında 30 yıllık tecrübe
KHK ile ihraç edilen Nejla Kurul, Eğitim Sen'in yeni başkanı oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
piknik 1
ne çektin be 2
hiçbir yere ait olmama hissi 3
tatlı dillim 1
Namaz kılamayan kardeşini tokatlayan çocuk 2
siyasilerin sevdiği şeyler 3
en iyi ileri üçlüler 2
yazısız kurallar 1
2022 dünya kupası eleme grubu 1
gercüş'te skandal tecavüz iddiası 5
SON İLANLAR
Macaristan Hükümeti'nden Türkiye'ye 150 burs tahsisi
Iğdır Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi 81 İşçi Alacak
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 5 sağlık personeli alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli 40 sağlık personeli alacak
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Çorlu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam