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Engelli memur, rotasyona tabi tutulabilir mi?

Konya Bölge İdare Mahkemesi, engelli memurun rotasyon uygulaması gereğince naklinin yapılabileceğini belirtti.
 18 Aralık 2020 10:01
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Engelli memur, rotasyona tabi tutulabilir mi?

Ticaret Bakanlığında çalışan bir engelli memur Antalya'dan İstanbul'a rotasyon uygulamasına tabi tutulmuştur. Engelli memur, nakil işleminin iptali için dava açmış, açılan davada ilgili yönetmelik hükümleri gerekçe olarak sunulmuştur.

Antalya İdare Mahkemesi işlemi iptal etmiştir. Ancak Konya Bölge İdare Mahkemesi, "İstanbul ilinde engellilik halinden dolayı kendi başına yaşamayacağı, atandığı birimin fiziki koşullarının burada görev yapmasına engel olduğu, tedavisinin atandığı yerde yapılamadığı gibi bir gerekçe ileri sürülemediğini" dikkate alarak, naklen atama işleminin hukuka uygun olduğuna karar vermiştir.

Bölge İdare Mahkemesi Heyeti, Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan "Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilemez" hükmünün engellilik mazereti kabul edilerek bir yere ataması yapılan memurun, bu mazereti devam ettiği sürece isteği dışında başka bir yere atanamayacağı şeklinde yorumlanması gerektiğini belirtti.

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