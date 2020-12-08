'Hayattan beklentim yok' diyerek kaymakamlığın çatısına çıktı
|08 Aralık 2020 16:47
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İntihar grişimi, öğle saatlerinde yaşandı. İ.B. adlı genç, Bucak Kaymakamlığı'nın 5 katlı binasının çatısına çıkıp, "Hayattan bir beklentim yok, kendimi atacağım" diye bağırmaya başladı. Kaymakamlıkta görevli polisler ile vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine kaymakamlık önüne kısa sürede çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden personel sevk edildi. İtfaiye ekipleri bina önünde hava yastığı açarken, İ.B.'yi ikna etmek için Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu da geldi. Kaymakam Tanrıkulu, uzun süre ikna etmeye çalıştığı gence, "Seni makamda bekliyorum, haydi gel" dedi.
2 SAAT SONRA İKNA EDİLDİ
Daha sonra ikna çalışmalarına Bucak Emniyet Müdürü Erdal Karakaya devam etti. Zaman zaman çatıda gezinen İ.B., bir süre sonra çatının kenarına oturdu. İ.B.'ye isteği üzerine İtfaiye Müdürü Sedat Çavdar, itfaiye merdiveniyle sigara götürdü. Çavdar da İ.B.'yi ikna etmeye başladı. Yiyecek verilen İ.B., İtfaiye Müdürü Sedat Çavdar'ın ikna çabaları sonucunda çatıdan inmeyi kabul etti. İ.B., itfaiye merdiveniyle çatıdan indirilerek, Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Öte yandan çok sayıda kişi, intihar girişimini izlemek için bina önünde toplandı.
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