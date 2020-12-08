4 adımda öğrenim ve katkı kredisi borcunu ödeme
Gelir İdaresi Başkanlığının yayımladığı broşüre göre, öğrenim ve katkı kredisi borcu olanlar 4 adımda, borçlarını ödeyebilecek
|08 Aralık 2020 16:56
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Gelir İdaresi Başkanlığı, öğrenim ve katkı kredisi borcu olanların borçlarını nasıl ödeyeceklerine dair bir broşür yayımladı.
1- Broşüre göre, borç asılları ile gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE oranı esas alınarak
güncellenen tutar ödenecektir. Bu iki tutar ödenince birikmiş gecikme zammının
tahsilinde vazgeçilecek.
2- Yapılandırılan borçlara ilişkin dava açılmış ise davadan vazgeçilmesi gerekiyor.
3- Başvuruların 31 aralık 2020 tarihine kadar www.gib.gov.tr veya www.turkiye.gov.tr üzerinden yapılması gerekiyor.
4- Peşin ödeme yapılması halinde Yİ-ÜFE oranı esas alınarak güncellenen tutardan yüzde 90 indirim yapılacaktır.
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