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4 adımda öğrenim ve katkı kredisi borcunu ödeme

Gelir İdaresi Başkanlığının yayımladığı broşüre göre, öğrenim ve katkı kredisi borcu olanlar 4 adımda, borçlarını ödeyebilecek
 08 Aralık 2020 16:56
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4 adımda öğrenim ve katkı kredisi borcunu ödeme

Gelir İdaresi Başkanlığı, öğrenim ve katkı kredisi borcu olanların borçlarını nasıl ödeyeceklerine dair bir broşür yayımladı.

1- Broşüre göre, borç asılları ile gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE oranı esas alınarak güncellenen tutar ödenecektir. Bu iki tutar ödenince birikmiş gecikme zammının tahsilinde vazgeçilecek.
2- Yapılandırılan borçlara ilişkin dava açılmış ise davadan vazgeçilmesi gerekiyor.
3- Başvuruların 31 aralık 2020 tarihine kadar www.gib.gov.tr veya www.turkiye.gov.tr üzerinden yapılması gerekiyor.
4- Peşin ödeme yapılması halinde Yİ-ÜFE oranı esas alınarak güncellenen tutardan yüzde 90 indirim yapılacaktır.
Memurlar.Net
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