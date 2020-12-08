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Edirne'de tarihi yapının korunması için yol 'kaydırıldı'

Edirne'de, Osmanlı döneminden bugüne gelen hastane çeşmesinin kalıntıları ve eski askeri hastanenin ön cephe duvarı, yıkılma riskine karşı 'Koruma alanı' ilan edilerek, önündeki yol yan taraftan geçirildi.
 08 Aralık 2020 16:58
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Edirne'de tarihi yapının korunması için yol 'kaydırıldı'

Yeniimaret Mahallesi'nde Osmanlı döneminde yapılan eski askeri hastanenin bugüne kadar gelen ön cephe duvarı ve hastane çeşmesinin kalıntıları, yıkılma riskine karşı, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 'Koruma alanı' ilan edildi. Tarihi bina önünden Sarayakpınar köyüne giden asfalt yol, duvarın yıkılma riski gerekçesiyle 'ripaj projesi ile' (yol kaydırılması) yan tarafa kaydırıldı. Yeni yapılan yol, asfaltlanarak trafiğe açıldı. Yolun, duvarın önünden geçen bölümü ise kapatıldı.

Sürücüler tarihi yapının korunması için kaydırılan yoldan memnun olduğunu söyledi. Tarihi bina duvarının korunması için yapılan çalışmadan memnun olduğunu söyleyen Cengiz Yorulmaz, "Bu tarihi bina, çok sağlam bir bina. Yıllarca askeri hastane olarak kullanıldı. Şimdi ayakta kalan duvarı için yeni yol yapıldı. Bu sayede tarihi yapının kalan kısmı ayakta kalacak olması sevindirici" dedi. Yolu sürekli kullandığını söyleyen Ahmet Ayyöne ise, "Yolun çok az kısmı kaydırılmış trafikte risk teşkil etmiyor. Hastane bina duvarının da bu sayede yıkılma riskinin önüne geçilmesi çok güzel" diye konuştu.

Yolun çok güzel olduğunu söyleyen Hasan Tuna da, "Yol çok güzel oldu. Keşke bu tarihi bina yıkılmadan önce böyle önlemler alsalardı" ifadelerini kullandı.
DHA
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