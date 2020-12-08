ABD, BioNTech aşısına onay verecek
|08 Aralık 2020 17:01
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ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Pfizer-Biontech'in corona virüs aşısının verilerinin acil kullanım yetkisi için 'öngörülen başarı kriterlerini karşıladığını' söyledi. FDA, aşının acil kullanım izni verilmesini engelleyecek herhangi bir güvenlik endişesi uyandırmadığını sözlerine ekledi.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan açıklamada, Pfizer-Biontech corona virüs aşısına ilişkin verilerin, acil kullanım yetkilendirmesine ilişkin kurallarla uyumlu olduğunu ve aşının 16 yaş ve üzeri kişiler için umutları arttırdığını açıkladı.
FDA: OLDUKÇA ETKİLİ
FDA yayınladığı raporda, Alman Pfizer ve Biontech tarafından geliştirilen corona virüs aşısının Covid-19'u önleme noktasında oldukça etkili olduğunu belirtti. FDA ayrıca, aşının acil kullanım izni verilmesini engelleyecek hiçbir güvenlik endişesi barındırmadığının altını çizdi.
FDA, daha önce corona virüs geçirmiş kişilerin aşı olabileceğini belirtirken Pfizer-Biontech corona virüs aşısının 16 yaşından küçük bireylerde, hamilelerde ve bağışıklığı zayıflamış bireylerde kullanılıp kullanılamayacağına dair ellerinde yeterli veri bulunmadığını belirtti.
'COVİD-19'DAN KAYNAKLANAN ÖLÜMLERE KARŞI KORUMA SAĞLAR'
Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi, Pfizer-Biontech aşısının ön verilerinin Covid-19'dan kaynaklanan ölümlere karşı ciddi bir koruma sağlayabileceğini, ancak sınırlı veriler olduğu için genel bir sonuç çıkarılamayacağının altını çizdi.
Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Pfizer-Biontech Covid-19 aşısının bir dozdan sonra bir miktar koruma sağladığını söylerken aşının etkinliğinin birinci dozdan sonra yüzde 52 civarında olduğunu belirtti.
FDA, Pfizer-Biontech corona virüs aşısının 55 ve üzeri yaş grubunda yüzde 94 başarı sağladığını da sözlerine ekledi.
Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'nin 10 Aralık Perşembe günü, Pfizer-Biontech corona virüs aşısı için acil kullanım izni onayı vermesi bekleniyor.ABD'de, BioNTech aşısı olan bir kişi hayatını kaybetti
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