TBMM Genel Kurul Salonu dezenfekte edildi
TBMM Genel Kurul Salonu, görevliler tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.
|08 Aralık 2020 17:00
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