İTÜ Ayazağa, Avrupa'nın ise 37'nci en yeşil kampüsü
|08 Aralık 2020 17:06
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İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) Ayazağa'daki yerleşkesi, dünyanın 71'inci Avrupa'nın ise 37'nci en yeşil kampüsü oldu.
İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ayazağa Kampüsü, üniversite yerleşkelerinin yeşil alan oranı ve sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiği "UI GreenMetric" sıralamasında Türkiye'den ilk 100'e giren tek üniversite oldu.
"Yeşil kampüs" çalışmalarıyla Türkiye'de birçok yeniliği ve ilki hayata geçiren İTÜ, bu yıl, 912 üniversitenin bulunduğu listede, 71. sıradaki yeriyle en seçkin üniversiteler arasına girerken, aynı zamanda Avrupa'nın da en yeşil 37. kampüsü oldu.
- UI GreenMetric
UI GreenMetric, Endonezya Üniversitesinin 2010'daki girişimiyle, küresel iklim değişikliği, enerji ve su tasarrufu, atık geri dönüşümü ve yeşil ulaşımla ilgili konulara dikkati çekmek amacıyla kuruldu.
Çevrenin sürdürülebilirliğine ve sürdürülebilirlikle ilgili ekonomik ve sosyal sorunlara daha fazla dikkat gösterilmesini hedefleyen UI GreenMetric, her yıl dünya çapındaki binlerce üniversiteden sayısal veri toplarken, üniversiteler de çevre dostu ve sürdürülebilir politika ve programları uygulamak için gösterdiği çabaları yansıtan tek bir puana göre değerlendiriliyor.
2020 UI GreenMetric, altyapı, enerji, iklim değişikliği, geri dönüşüm, su kaynakları, ulaşım ve eğitim alanlarında değerlendirme yapıyor.
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