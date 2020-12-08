1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sapanca Gölü'nde su seviyesi kritik noktaya doğru düşüyor

Sakarya'nın içme suyu ihtiyacının yüzde 90'ının, Kocaeli'nin ise yüzde 15'inin karşılandığı Sapanca Gölü'nde, kuraklık nedeniyle su seviyesi her geçen gün daha da düşüyor. Gölün daha önce suyla dolu kısımlarında sular, yaklaşık 20 metre çekildi.
 08 Aralık 2020 17:10
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, 8 milyon 510 bin metreküp ile yüzde 17'ye düştü. Kocaeli'nin su ihtiyacının karşılanması için Sapanca Gölü'nden takviye yapılıyor.

Kocaeli'nde içme suyu ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda, kurak geçen mevsim nedeniyle su seviyesi günden güne azalıyor. Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi dip noktasına ulaşırken, baraj havzasındaki kuraklığın belirtileri dikkat çekti. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi 8 milyon 510 bin metreküp ile yüzde 17'ye düştü.

Yuvacık Barajı'nda su seviyesinin düşmesi nedeniyle su ihtiyacı Sapanca Gölü'nden karşılanıyor. İSU yetkilileri, barajdan günde 100 ile 120 bin metreküp arasında su kullanıldığını, ayrıca Sapanca Gölü'nden Yuvacık Baraj Arıtma Tesisi'ne çekilmiş isale hattından su takviyesi yapıldığını belirtti.

SAPANCA'DA SULAR, 20 METRE ÇEKİLDİ

Sakarya'nın içme suyu ihtiyacının yüzde 90'ının, Kocaeli'nin ise yüzde 15'inin karşılandığı Sapanca Gölü'nde, kuraklık nedeniyle su seviyesi her geçen gün daha da düşüyor. Göldeki su seviyesi 32,50 metreden 30,43 metre seviyesine düştü. Sapanca Gölü'nde su seviyesinin düşmesi, kıyı kesimlerinde hissedildi. Gölün daha önce suyla dolu kısımlarında sular, yaklaşık 20 metre çekildi. 7 yıl önce yaşanan kuraklıkta Sapanca Gölü'nde su seviyesi 29,20 metre seviyesine kadar düşmüştü.

Göldeki su seviyesinin kuraklık nedeniyle düştüğünü söyleyen Sapanca Rüstem Paşa Mahallesi'nin muhtarı Nazım Özkılıç, "2013 yılında bir kuraklık yaşamıştık. O zaman sular çok çekilmişti. Daha sonra yağışlarla yine eski yerini aldı. Bu yıl yine kuraklıktan dolayı bir çekilme var. 5 aydır hiç doğru düzgün yağmur yağmadı. Bu yıl kuraklıkla birlikte İzmit ve Sakarya'nın da içme suyunu buradan alması nedeniyle bu hale geldi. Şu an durduğumuz yer, aşağı yukarı 1,5- 2 metre derinliğinde suyla kaplıydı. Burada olta balıkçılığı, amatör balıkçılık yapılıyordu. Su şu anda 20- 25 metre kadar çekilmiş durumda. Daha önceden buralar sularla kaplıydı. Amatör balıkçılık yapılırdı. İskelemize kayıklar bağlanırdı. Bu sazlıkların olduğu alan tamamen suyla kaplı; balıkların, ördeklerin, yabani hayvanların yuvalandığı bir alandı. Kuraklık dönemi ve su çekmelerden dolayı buralar, bu hale geldi" dedi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Edirne'de tarihi yapının korunması için yol 'kaydırıldı'
08 Aralık 2020 16:58		 'Hayattan beklentim yok' diyerek kaymakamlığın çatısına çıktı
08 Aralık 2020 16:47
Bilecik Söğüt'te milyonlarca dolarlık maden bulundu
08 Aralık 2020 11:21		 Türkiye'nin en büyük vadi buzulu mercek altına alınıyor
07 Aralık 2020 23:33
Belediyede korona şoku: Günde ortalama 3 personel pozitif
07 Aralık 2020 18:36		 Vakaların yüzde 125 arttığı ilde vatandaştan itiraf: Umursamadık
07 Aralık 2020 17:42
Vakaların sıfırlandığı ilçeye girmeye çalıştı, cezayı yedi
07 Aralık 2020 16:51		 İstiklal Caddesi'nde yoğunluk: Girişler bir süre kapatıldı
07 Aralık 2020 16:23
Sağlık Müdürü uyardı: Temaslılar söylenmiyor
07 Aralık 2020 15:22		 Tekstilcilerin kullandığı makine korona geçirenle geçirmeyeni ayırt ediyor
07 Aralık 2020 14:51
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:41 - PTT şubesi soygunu sanığına 6 yıl 8 ay hapis cezası17:23 - 2 ilde FETÖ'den 9 muvazzaf asker gözaltına alındı17:15 - Arızalı otomobilin değişimi için açtığı davayı kazandı17:13 - Aşılar Kovid-19'a karşı 'bağışıklık duvarı' oluşturmaktan çok uzakta17:12 - 'Yasal bahis' tuzağına düşerek 67 bin lira dolandırıldı17:10 - Sapanca Gölü'nde su seviyesi kritik noktaya doğru düşüyor
17:06 - İTÜ Ayazağa, Avrupa'nın ise 37'nci en yeşil kampüsü17:04 - Bingöl balında 30 yıllık tecrübe17:02 - ABD'de, BioNTech aşısı olan bir kişi hayatını kaybetti17:01 - ABD, BioNTech aşısına onay verecek17:00 - TBMM Genel Kurul Salonu dezenfekte edildi16:58 - Edirne'de tarihi yapının korunması için yol 'kaydırıldı'
16:56 - Teröristlerle fotoğrafı ortaya çıktı! 15 yıla kadar hapsi isteniyor16:56 - 4 adımda öğrenim ve katkı kredisi borcunu ödeme16:54 - Antrenöre 4 kız sporcuya cinsel istismardan rekor ceza16:50 - Dalında 1,5 lira, markette 8 lira16:48 - Covid-19 aşısının adı yetti, altın fiyatları düştü
16:47 - 'Hayattan beklentim yok' diyerek kaymakamlığın çatısına çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'BioNTech aşısında İki Türk'ün başarısı var diye övünüyoruz ama'
İkinci elde rüzgar tersine döndü
Koronavirüs aşısı sonrası, altında 2021 yılı uyarısı
8 bin kişilik polis alımına başvurular başladı
4 milyon mezun nefes alacak, KYK borcu gecikme faizi siliniyor
Fahrettin Altun'dan 5 maaş alıyor iddiasına açıklama
Adalet Bakanlığı, memur alım yönetmeliğinde değişiklikler yaptı
İzmir'de büyük FETÖ operasyonu: 295'i görevde 304 askere gözaltı
Bingöl balında 30 yıllık tecrübe
KHK ile ihraç edilen Nejla Kurul, Eğitim Sen'in yeni başkanı oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
piknik 1
ne çektin be 2
hiçbir yere ait olmama hissi 3
tatlı dillim 1
Namaz kılamayan kardeşini tokatlayan çocuk 2
siyasilerin sevdiği şeyler 3
en iyi ileri üçlüler 2
yazısız kurallar 1
2022 dünya kupası eleme grubu 1
gercüş'te skandal tecavüz iddiası 5
SON İLANLAR
Macaristan Hükümeti'nden Türkiye'ye 150 burs tahsisi
Iğdır Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi 81 İşçi Alacak
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 5 sağlık personeli alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli 40 sağlık personeli alacak
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Çorlu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam