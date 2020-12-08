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2 ilde FETÖ'den 9 muvazzaf asker gözaltına alındı

Edirne ve Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik operasyonda 9 muvazzaf gözaltına alındı.
 08 Aralık 2020 17:23
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2 ilde FETÖ'den 9 muvazzaf asker gözaltına alındı

Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik operasyonda 6 muvazzaf gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli 50 ildeki FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı verilen ve örgütün sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kentte eş zamanlı düzenlenen operasyonda 1'i albay 6 muvazzafı gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Edirne'de FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 4 muvazzaf gözaltına alındı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik operasyonda 4 muvazzaf gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli 50 ildeki FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı verilen ve örgütün sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kentte düzenlenen operasyonda 4 muvazzafı gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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