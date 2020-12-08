Mehmetçik Azerbaycan'daki askeri geçit törenine katılacak
Türk askerleri, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da elde ettiği zafer dolayısıyla başkent Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda düzenlenecek askeri geçit törenine katılacak.
|08 Aralık 2020 18:01
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Törene katılacak Mehmetçik, Bakü sokaklarındaki provalarda yer aldı. Bordo bereli Türk askerleri, şehrin sokaklarında "şehitler ölmez, vatan bölünmez", ve "her şey şehitler için" sloganlarıyla geçit gerçekleştirdi.
10 Aralık'ta yapılması öngörülen törende Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil etmesi bekleniyor.
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