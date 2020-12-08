Günlük yapılan test sayısı 200 bini geçti
|08 Aralık 2020 19:18
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanlığı 8 Aralık 2020 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 219 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 198 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 5 bin 882 oldu, son 24 saatte 5 bin 245 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 441 bin 515'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; ' Bugün tespit edilen 6.593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200.000'e toplamda ise 20.000.000'a ulaştık. Ağır hasta sayımız artış hızı azalsa da 6.000'e yaklaştı. Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız. http://' ifadelerini kullandı.
COVID-19 Durum Günlük Raporu
01.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
02.11.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ
03.11.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ
04.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
05.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
06.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
07.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
08.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
09.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
10.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
11.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
12.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
13.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
14.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
15.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
16.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
17.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
18.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
19.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
20.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
21.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
22.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
23.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Diler'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
08 Aralık 2020 18:53
|Dr. Berekatoğlu: İki saat iyisin ardından ölecek gibi oluyorsun
08 Aralık 2020 17:56
|Aşılar Kovid-19'a karşı 'bağışıklık duvarı' oluşturmaktan çok uzakta
08 Aralık 2020 17:13
|ABD, BioNTech aşısına onay verecek
08 Aralık 2020 17:01
|Pendik Belediye Başkanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
07 Aralık 2020 23:43
|Türk profesör: 20 yıl içinde kanserle mücadelede devrim göreceğiz
07 Aralık 2020 23:30
|DSÖ: Kovid-19 aşılarının için hazırladığımız rehbere uyun
07 Aralık 2020 22:36
|Bakan Koca: Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı
07 Aralık 2020 19:35
|Genel Sekreter Yardımcısı ve Daire Başkanı koronavirüse yakalandı
07 Aralık 2020 19:23
|Prof. Dr. Mustafa Güneş'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
06 Aralık 2020 21:36