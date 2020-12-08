Hafter'in skandal hamlesi hakkında Dışişleri'nden açıklama
|08 Aralık 2020 18:55
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Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın Misrata kentine ulaştırmak üzere ilaç taşıyan bir Türk gemisinin gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter güçleri tarafından alıkonması hakkında açıklamada bulundu.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bir Türk şirketinin işletmeciliğini yaptığı, Türk mürettebatı da bulunan Jamaika bayraklı Mabrooka adlı geminin Libya'nın Marsa Susa kenti açıklarında darbeci Hafter'e bağlı sözde Libya Ulusal Ordusu tarafından durdurulduğu, gemiye para cezası uygulandığı ve geminin mürettebatıyla birlikte alıkonduğu öğrenilmiştir.
Bu uygulamayı kuvvetle kınıyoruz. Geminin planlı seferine yeniden başlamasını sağlayacak adımlar derhal atılmalıdır.
Libya'da Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde Libyalı kardeşlerimiz arasında siyasi sürecin ilerletildiği bir dönemde dahi Hafter ve milisleri mütecaviz tutumlarını devam ettirmektedir.
Libya'da Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun ağır sonuçları olacağını ve bu unsurları meşru hedef telakki edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz."
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