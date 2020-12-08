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Tarihi eseri satamadan yakalandı, 1,3 milyona satacaktı

Bursa'da M.Ö. 3'üncü veya 4'üncü yüzyıla ait olduğu değerlendirilen eseri 1,3 milyon dolara satmaya çalışan şüpheliler, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.
 08 Aralık 2020 18:57
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Tarihi eseri satamadan yakalandı, 1,3 milyona satacaktı

Bursa'da jandarma, C.H. (30) ve G.A.'nın (30), M.Ö. 3'üncü veya 4'üncü yüzyıla ait olduğu değerlendirilen ceylan derisi üzerine İbranice el yazımı (Ester kitabı) kitabı satacağı bilgisi üzerine, müşteri gibi davranarak iletişime geçti. Şüpheliler ile 1,3 milyon dolara anlaşan jandarma, verilen adrese gittiğinde kitabı ortaya çıkaran C.H. ve G.A.'yı gözaltına aldı. Kitap, muhafaza altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Mustafakemalpaşa ilçesinde, C.H. ve G.A.'nın elinde tarihi eser niteliğinde bir kitap olduğu ve bu kitabı satacaklarına dair ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, müşteri gibi davranıp, şüphelilerle sosyal medya üzerinden iletişim kurdu ve ellerindeki tarihi eser niteliğindeki kitapla ilgilendiklerini belirtti. Bir süre sosyal medyadan pazarlık yapan jandarma ekipleri ve tarihi eser kaçakçıları en son 1,3 milyon dolar karşılığında anlaştı. Ekipler, tarihi eseri almak için şüphelilerden adreslerini vermelerini istedi. C.H. ve G.A., ekiplere Mustafakemalpaşa'daki adreslerini verdi.

Adrese gelen jandarma, C.H. ve G.A.'ya bir süre müşteri gibi davranmaya devam etti. Şüphelilerin tarihi eseri çıkardıkları sırada dışarıda bekleyen ekipler, baskın yaptı. Suçüstü yakalanan C.H. ve G.A. gözaltına alındı. Ele geçirilen ceylan derisi üzerine İbranice el yazımı (Ester kitabı)

kitabın M.Ö. 3'üncü veya 4'üncü yüzyıla ait olduğu öğrenildi. Tarihi kitap, korumaya alındı. Karakola götürülen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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