OHAL Komisyonu'ndan HDP'li Gergerlioğlu'na ret

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, KHK ile ihraç edilen bir doktor olarak Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme (OHAL) Komisyonu'na yaptığı başvurunun reddedildiğini belirterek, kararın "haksız ve hukuksuz" şekilde verildiğini savundu.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, OHAL Komisyonu'nun, itirazına yönelik red kararını eleştirdi.

Milletvekili seçilmeden önce de barış ve insan hakları savunucusu olduğunu anlatan Gergerlioğlu, bu bağlamda yaptığı bir paylaşım nedeniyle görevinden ihraç edildiğini söyledi.

Komisyon kararını gösteren ve OHAL Komisyonu'na itirazının üzerinden 710 gün geçtikten sonra red kararı verildiğini belirten Gergerlioğlu, "Yüzlerce, binlerce kişiye yaptıkları haksız muamelelerin hesabını soran Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu'na böyle cevap verdiler." sözlerini sarf etti.

HDP'li Gergerlioğlu, Komisyon'un kararını eleştirirken, "OHAL Komisyonu, ihraç itirazımı, haksız ve hukuksuz şekilde reddetti. Herhangi bir kanıtları da yok. Tek kelime Kürtçe bilmeyen bir Türk'üm ama 'Kürtçü' olmakla suçlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Gergerlioğlu, Komisyon üyelerinin, kararları dolayısıyla bugün yargılanmadığını ancak üzerlerindeki yargı zırhı kalktığında bu kararlarının hesabını vereceklerini söyledi.