1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2 günde yaklaşık 13 bin sürücüye radar cezası

Denetimlerde 6 bin 201 sürücünün kırmızı ışık, 12 bin 931 sürücünün ise hız limiti ihlali yaptığı belirlendi
 08 Aralık 2020 19:16
+Aa- Yazdır
2 günde yaklaşık 13 bin sürücüye radar cezası

Ülke genelinde 3-4 Aralık'ta yapılan trafik denetimlerinde, 6 bin 201 sürücünün kırmızı ışık, 12 bin 931 sürücünün ise hız limiti ihlali yaptığı tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Başkanlığı koordinesinde 3-4 Aralık'ta ülke genelinde trafik ışık ve işaretlerini ihlal edenlerin tespiti için ihbarlı kırmızı ışık denetimi, hız limitlerini aşanların tespiti için radarla hız denetimi ve yük taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı.

İhbarlı kırmızı ışık denetiminde 20 bin 859 araç ve sürücü kontrol edildi.

Kontrollerde, 6 bin 201 sürücünün kırmızı ışık kural ihlali yaptığı, 779 sürücünün trafik işaret levhaları ve yer işaretlemelerine uymadığı tespit edildi.

Çeşitli nedenlerle 143 aracın trafikten men edildiği denetimde, 4 sürücünün de ehliyeti geçici olarak geri alındı.

Denetim kapsamında tespit edilen 9 bin 240 trafik kural ihlaliyle ilgili araç plakalarına ve sürücülere ceza kesildi.

- Yaklaşık 13 bin araç hız kurallarına uymadı

Yurt genelindeki radarlı hız denetimlerinde ise 12 bin 931 sürücünün hız limitlerini aştığı tespit edildi.

Söz konusu ihlali yapan araçlara cezai işlem uygulandı.

- Yük taşıyan araçlar denetimi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği süreçte tedarik zincirinin en önemli halkası konumundaki yük taşıyan araçlara yönelik denetimde, 27 bin 83 araç ve sürücünün gerekli belgeleri ile araç donanımları kontrol edildi.

Kontrollerde, 430 araçta takograf bulunmadığı ya da kullanılmadığı, 164 sürücünün yasal hız sınırlarına, 491'nin ise çalışma ve dinlenme sürelerine uymadığı, 47 aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmadığı tespit edildi.

Tespit edilen 2 bin 604 kural ihlaliyle ilgili araç plakası ya da sürücülere ceza kesildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
HAVELSAN yaklaşık çeyrek asırlık logosunu yeniledi
08 Aralık 2020 18:50		 TBMM Genel Kurul Salonu dezenfekte edildi
08 Aralık 2020 17:00
4 adımda öğrenim ve katkı kredisi borcunu ödeme
08 Aralık 2020 16:56		 Fatmanur Altun, THY'nin verdiği 20 bin TL'lik maaştan feragat etti
08 Aralık 2020 16:04
İstanbul Valiliği, Filyasyon ekibi çalışmalarının bilançosunu yayımladı
08 Aralık 2020 15:57		 Terörle mücadeleye 'taze kan'
08 Aralık 2020 15:51
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek görevine başladı
08 Aralık 2020 15:13		 Yakın temaslıların karantina süresine ilişkin açıklama
08 Aralık 2020 14:54
Muhafız Alayı darbe girişimi davasında sanıklar savunma yaptı
08 Aralık 2020 13:39		 Döviz ve altın alımında valör uygulaması kaldırıldı
08 Aralık 2020 13:36
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:18 - Günlük yapılan test sayısı 200 bini geçti19:16 - 2 günde yaklaşık 13 bin sürücüye radar cezası19:10 - OHAL Komisyonu'ndan HDP'li Gergerlioğlu'na ret19:07 - Mide küçültme ameliyatı olan kadın evinde ölü bulundu19:03 - Prof. Dr. Özkan gönüllüsü olduğu aşısının yan etkisini açıkladı18:57 - Tarihi eseri satamadan yakalandı, 1,3 milyona satacaktı
18:55 - Hafter'in skandal hamlesi hakkında Dışişleri'nden açıklama18:53 - ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Diler'in Kovid-19 testi pozitif çıktı18:50 - HAVELSAN yaklaşık çeyrek asırlık logosunu yeniledi18:46 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:43 - Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na: Tarihte örneği yok18:01 - Mehmetçik Azerbaycan'daki askeri geçit törenine katılacak
17:59 - Kovid-19 savaşçılarından 'tedbirlere uyun' çağrısı17:58 - Feyzioğlu, 28 maddelik reform önerilerinin detaylarını anlattı17:56 - Dr. Berekatoğlu: İki saat iyisin ardından ölecek gibi oluyorsun17:54 - Türkiye'den Çin'e giden ihracat treni Kars'a ulaştı17:52 - Eski Korgeneral Metin İyidil için istenen ceza belli oldu
17:41 - PTT şubesi soygunu sanığına 6 yıl 8 ay hapis cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'BioNTech aşısında İki Türk'ün başarısı var diye övünüyoruz ama'
İkinci elde rüzgar tersine döndü
Koronavirüs aşısı sonrası, altında 2021 yılı uyarısı
8 bin kişilik polis alımına başvurular başladı
4 milyon mezun nefes alacak, KYK borcu gecikme faizi siliniyor
Adalet Bakanlığı, memur alım yönetmeliğinde değişiklikler yaptı
Fahrettin Altun'dan 5 maaş alıyor iddiasına açıklama
Fatmanur Altun, THY'nin verdiği 20 bin TL'lik maaştan feragat etti
İzmir'de büyük FETÖ operasyonu: 295'i görevde 304 askere gözaltı
Bingöl balında 30 yıllık tecrübe
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
altay bayındır 2
Hindistan'daki gizemli hastalık 4
ankara sanat tiyatrosu 1
film replikleri 1
beinsports'un 1 hafta tüm paketleri hediye etmesi 1
babil asma bahçeleri 1
gercüş'te skandal tecavüz iddiası 5
07.12.2020 arnavutköy'de taş ocağında göçük 1
06.12.2020 denizlispor vs fenerbahçe maçı 2
sokağa çıkma yasağı 1
SON İLANLAR
Macaristan Hükümeti'nden Türkiye'ye 150 burs tahsisi
Iğdır Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi 81 İşçi Alacak
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 5 sağlık personeli alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli 40 sağlık personeli alacak
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Çorlu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam