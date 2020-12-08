2 günde yaklaşık 13 bin sürücüye radar cezası

Ülke genelinde 3-4 Aralık'ta yapılan trafik denetimlerinde, 6 bin 201 sürücünün kırmızı ışık, 12 bin 931 sürücünün ise hız limiti ihlali yaptığı tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Başkanlığı koordinesinde 3-4 Aralık'ta ülke genelinde trafik ışık ve işaretlerini ihlal edenlerin tespiti için ihbarlı kırmızı ışık denetimi, hız limitlerini aşanların tespiti için radarla hız denetimi ve yük taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı.

İhbarlı kırmızı ışık denetiminde 20 bin 859 araç ve sürücü kontrol edildi.

Kontrollerde, 6 bin 201 sürücünün kırmızı ışık kural ihlali yaptığı, 779 sürücünün trafik işaret levhaları ve yer işaretlemelerine uymadığı tespit edildi.

Çeşitli nedenlerle 143 aracın trafikten men edildiği denetimde, 4 sürücünün de ehliyeti geçici olarak geri alındı.

Denetim kapsamında tespit edilen 9 bin 240 trafik kural ihlaliyle ilgili araç plakalarına ve sürücülere ceza kesildi.

- Yaklaşık 13 bin araç hız kurallarına uymadı

Yurt genelindeki radarlı hız denetimlerinde ise 12 bin 931 sürücünün hız limitlerini aştığı tespit edildi.

Söz konusu ihlali yapan araçlara cezai işlem uygulandı.

- Yük taşıyan araçlar denetimi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği süreçte tedarik zincirinin en önemli halkası konumundaki yük taşıyan araçlara yönelik denetimde, 27 bin 83 araç ve sürücünün gerekli belgeleri ile araç donanımları kontrol edildi.

Kontrollerde, 430 araçta takograf bulunmadığı ya da kullanılmadığı, 164 sürücünün yasal hız sınırlarına, 491'nin ise çalışma ve dinlenme sürelerine uymadığı, 47 aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmadığı tespit edildi.

Tespit edilen 2 bin 604 kural ihlaliyle ilgili araç plakası ya da sürücülere ceza kesildi.