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Antalya'da toplu ulaşıma yüzde 15 zam

Antalya'da UKOME Gene Kurulunun aldığı karar ile toplu ulaşım yüzde 15 oranında zamlandı. Zamlı tarife Antalya merkez ilçeler ve Alanya'da yarından itibaren, diğer ilçelerde ise yılbaşından itibaren uygulamaya konulacak. Zamla birlikte daha önce bir saat içinde yapılan aktarma sayısı da birle sınırlandırıldı.
 08 Aralık 2020 19:52
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Antalya'da toplu ulaşıma yüzde 15 zam

Antalya'da UKOME Gene Kurulunun aldığı karar ile toplu ulaşım yüzde 15 oranında zamlandı. Zamlı tarife Antalya merkez ilçeler ve Alanya'da yarından itibaren, diğer ilçelerde ise yılbaşından itibaren uygulamaya konulacak. Zamla birlikte daha önce bir saat içinde yapılan aktarma sayısı da birle sınırlandırıldı.

Yeni tarife ile Antalya genelinde zam oranları yüzde 14 ile yüzde 16 arasında artırıldı. Yarından itibaren Antalya merkezde uygulanacak olan zamlı tarife ile daha önce 3,20 lira olan tam ücret 3,65 liraya 2,70 lire olan emekli 3,15 liraya, 2,70 lira olan öğretmen 3,15 liraya, 1,80 olan öğrenci biniş ücreti 2,20 liraya yükseltildi.

Yeni uygulama ile ayrıca daha önce bir saat içinde 2-3 sefere kadar yapılan ücretsiz aktarma işlemi ise bire düşürüldü. Uygulama Antalya merkez ve Alanya'da yarından itibaren uygulamaya konulurken diğer ilçelerde yılbaşından itibaren uygulamaya başlanacak.

Antalya Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan,16 aydır toplu taşımaya zam yapılmadığını belirterek " Bizim talebimiz yüzde 30-35 arasındaydı ancak yüzde 14 oranında bir zam uygun görüldü. 16 aydır toplu taşıma dışındaki her kaleme yüzde 50 oranında zam geldi. Toplu taşıma işini sürdürebilmemiz için bu zammın olması gerekiyordu. Giderlerimizin artışını karşılayabilmemiz lazım. Antalya haltının bizi anlayışla karşılayacağını düşünüyorum " dedi.

Toplu taşımada 25 kalemde uygulanan ücretsiz taşıma ise devam edecek.
İhlas Haber Ajansı
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