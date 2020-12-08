Kemal Kılıçdaroğlu'dan adaylık açıklaması
|08 Aralık 2020 20:37
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Aday olacak mısınız?" sorusunu Olay TV Ankara Temsilcisi Özlem Akarsu Çelik'e yanıtladı.
Kılıçdaroğlu, "Benim adaylığıma benim karar vermem kadar yanlış birşey olamaz. Bir ittifak oluşturduk adı Millet İttifakı. Bu ittifakın hedefi de güçlendirilmiş parlementer sistem. Biz ilkelerle yola çıktık. Meseleleri kişiye ingirdemek yanlıştır. Olay Cumhurbaşkanı değil Türkiye olayıdır.Kararı verecek olan Millet İttifakı'nın iradesidir" dedi.
NE OLMUŞTU?
TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Merkezi Hükümet Bütçe teklifinin tümü üzerinde yapılan görüşmelerine CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "adaylık" konusundaki sözleri damgasını vurdu.
Genel Kurul'da bütçe üzerinde konuşurken AK Partililerin "Cumhurbaşkanı adaylığını" kastederek, "Aday ol, aday olabilecek misin?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?" çıkışı yaptı.
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