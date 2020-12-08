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FETÖ'cü Yusuf Bekmezci'nin yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) sözde "kadim abi, irşatcı" olarak nitelendirilen ve hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan dava açılan Yusuf Bekmezci'nin yargılanmasına devam edildi.
 08 Aralık 2020 20:55
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FETÖ'cü Yusuf Bekmezci'nin yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) sözde "kadim abi, irşatcı" olarak nitelendirilen ve hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan dava açılan Yusuf Bekmezci'nin yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Bekmezci, cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada tanık H.T. geçmişte örgüte ait evlerde kaldığını ve örgüte ait bir gıda firmasında yöneticilik yaptığını belirtti, Bekmezci'nin örgüte himmet, burs, kurban desteği sağlayan kişi olduğunu söyledi.

H.T. Bekmezci'yi örgütün sohbetlerinde tanıdığını ifade ederek, "Bekmezci bize örgüte nasıl mütevelli olduğunu bahsederdi, elebaşı ile arasının iyi olduğunu anlatmıştı. Elebaşının yanına gidip geldiğini anlatırdı. Örgütün kurulmasına destek olan kişidir. Herkes böyle anlatırdı." dedi.

Tanık H.İ.Ç. ise 2009'da Ege Üniversitesini kazandığında örgütün evlerinde kaldığını belirterek, "Yurtlarda Bekmezci'nin sohbetine katıldım. Örgütün 1970'de nasıl kurulduğunu, yurtdışına nasıl gidildiğini, öğrenci evlerinde neler yapılması gerektiğini anlatırdı. Fetullah Gülen'in yanına gittiğini, Kazakistan'da okulların açılışına gittiğini anlatırdı. Örgüt elebaşı ile evleri nasıl açtıklarını anlatırdı." diye konuştu.

Tanık E.A. ise Bekmezci'nin ismini çok duyduğunu ifade ederek, "Örgüt içerisinde değer verilen biri olduğunu biliyorum. Sohbetlerde din, ahlak üzerine bugüne kadar yapılanları anlatırdı. Örgütteki ilk abilerden olduğunu, bu işin ucundan tuttuğunu duyuyordum hep." dedi.

Tanık H.S. Manisa'da 80'li yıllarda örgüt ile tanıştığını, örgütün Deniz Kuvvetleri yapılanmasında görev alan ilk insanlardan olduğunu söyledi.

Bekmezci'nin İzmir'de "danışman" gibi olduğunu ifade eden H.S, "Bir sorun olduğunda danışılan kişiydi. Abiler üstü, sıkıntıları çözen büyük abi konumundaydı." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti dinlenilmeyen tanıkların dinlenilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Operasyon

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, 20 Ocak'ta Çiğli ilçesindeki lüks bir siteye yaptıkları operasyonda, örgütte sözde "kadim abi, irşatcı" olarak nitelendirilen FETÖ firarisi Yusuf Bekmezci ile ona bakıcılık ve korumalık yapan sözde örgüt yöneticisi Mehmet Fatih Arslan'ı gözaltına almıştı. İzmir polisi, aynı operasyonda örgütün bir dönem sözde "Karşıyaka eyalet imamı" olan Akif Sarı'yı da bir başka hücre evinde yakalamıştı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında, örgüt mensuplarına verilmek üzere ayrı zarflara konulmuş 41 bin 466 dolar ile 66 bin 625 lira ve önemli örgütsel dokümanlar ele geçirilmişti.

Zanlılar, sevk edildikleri adliyede tutuklanmış, Bekmezci hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan dava açılmıştı.
Anadolu Ajansı
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