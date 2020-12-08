Bakan Ersoy, projenin 11 Aralık'ta detaylarını ilan edeceğiz
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Pandemi döneminde geliri olmayan, desteğe ihtiyacı olan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir projeyi 11 Aralık'ta detaylarıyla birlikte ilan edeceğiz"
|08 Aralık 2020 20:57
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