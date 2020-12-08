1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmenler korosu depremzedeler için türkü seslendirdi

İzmir'de öğretmenlerden oluşan koro, Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenenler için "Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma" türküsünü seslendirip klip çekti.
 08 Aralık 2020 21:02
+Aa- Yazdır
Öğretmenler korosu depremzedeler için türkü seslendirdi

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 117 kişinin yaşamını yitirdiği depremde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda çok sayıda gönüllü öğretmen, depremzedeler için önemli çalışmalar yürüttü.

Karabağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "Türk Halk Müziği Öğretmenler Korosu"nda yer alan öğretmenler Bahadır Koçbilek, Gülşen Yüksel, Emel Delen, Mehmet Babat, Zeliş Kurt ve Gülşah Sırımsı ise deprem anısına bir klip hazırladı.

Koro şefi Cafer Seçkin öncülüğünde stüdyoda kamera karşısına geçen öğretmenler, seslendirdikleri "Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma" türküsünü depremzedelere armağan etti.

Sosyal medya platformlarından yayımlanan klip, ilgi gördü.

Koro şefi Cafer Seçkin, koro olarak İzmir depreminde hayatını, yakınlarını, evlerini kaybedenlere ithafen böyle bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Duygularımızı dile getirmeye çalıştığımız bu eseri depremzede vatandaşlarımıza ve tüm halkımıza armağan ederiz. Bu acıların tekrar yaşanmaması temennimizle, güzel İzmir'imize geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
EBA'ya ulaşamayan öğrencilere öğretmenler ulaşıyor
08 Aralık 2020 21:13		 Koronavirüs 22 yıllık öğretmenin eğitim aşkını engelleyemedi
08 Aralık 2020 19:54
Öğretmenler, alan değişikliğinin formalite olmasını istemiyor
08 Aralık 2020 09:24		 Okul müdürünün öldürülmesine ilişkin davada karar
07 Aralık 2020 22:11
Kıtalar arası online resim dersi
06 Aralık 2020 20:38		 Okul müdür yardımcısı domuz avında hayatını kaybetti
06 Aralık 2020 16:41
Koronayı yenen öğretmen soluğu sınıfında aldı
06 Aralık 2020 14:06		 Öğretmen çift öğrencilerinin hatıralarını kalemden yaptıkları kulede yaşatıyor
06 Aralık 2020 13:31
Norm fazlası öğretmen atama duyuruları yayımlanmaya başladı
06 Aralık 2020 10:05		 Ördek katliamı yapan öğretmen suçüstü yakalandı
05 Aralık 2020 15:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:13 - EBA'ya ulaşamayan öğrencilere öğretmenler ulaşıyor21:12 - Fransız öğrenciler matematikte Avrupa'nın en başarısızı21:11 - İzmir'de kalabalık caddelere girişler kontrollü yapılacak21:06 - Büyük İskender'in alamadığı Termessos'a ziyaretçi ilgisi21:04 - Tarihi Taşhan Çarşısı'nın maskot kedisi: Müdür21:02 - Öğretmenler korosu depremzedeler için türkü seslendirdi
20:57 - Bakan Ersoy, projenin 11 Aralık'ta detaylarını ilan edeceğiz20:55 - FETÖ'cü Yusuf Bekmezci'nin yargılanmasına devam edildi20:47 - Azerbaycan zafer kutlamasına hazırlanıyor20:39 - Bakan Fahrettin Koca: 4 illimizde sabit vaka artışı var20:37 - Kemal Kılıçdaroğlu'dan adaylık açıklaması20:18 - Yaş sebze meyve ihracatını Mersin sırtladı
20:10 - 96 yaşındaki Hüseyin Temur koronavirüsü yendi19:56 - Dünyanın en saygı duyulan mesleği doktorluk oldu19:54 - Koronavirüs 22 yıllık öğretmenin eğitim aşkını engelleyemedi19:52 - Antalya'da toplu ulaşıma yüzde 15 zam19:49 - 2020'nin en iyi kadın tenisçisi belli oldu
19:48 - HDP'li Tiryaki: Sayıştay'ın denetim yetkisi genişletilmeli
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'BioNTech aşısında İki Türk'ün başarısı var diye övünüyoruz ama'
İkinci elde rüzgar tersine döndü
Koronavirüs aşısı sonrası, altında 2021 yılı uyarısı
8 bin kişilik polis alımına başvurular başladı
4 milyon mezun nefes alacak, KYK borcu gecikme faizi siliniyor
Fatmanur Altun, THY'nin verdiği 20 bin TL'lik maaştan feragat etti
Adalet Bakanlığı, memur alım yönetmeliğinde değişiklikler yaptı
Fahrettin Altun'dan 5 maaş alıyor iddiasına açıklama
İzmir'de büyük FETÖ operasyonu: 295'i görevde 304 askere gözaltı
Günlük yapılan test sayısı 200 bini geçti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cevap en makul olandır 1
Michael moore 1
tebde mola var 1
geceye bir şiir bırak 2
9 kere leyla 2
Suudi Arabistandan sınırdışı edilen adamlar 4
Starlink 1
hayatın acı gerçekleri 3
en güzel yeşil 1
07.12.2020 kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşması 2
SON İLANLAR
Macaristan Hükümeti'nden Türkiye'ye 150 burs tahsisi
Iğdır Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi 81 İşçi Alacak
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 5 sağlık personeli alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli 40 sağlık personeli alacak
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Çorlu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam