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Tarihi Taşhan Çarşısı'nın maskot kedisi: Müdür

Erzurum'daki Tarihi Taşhan Çarşısı'nı mesken tutan ve tüm dükkanlara rahatça girip çıkabildiği için "Müdür" adı verilen kedi, kendisini özenle besleyen çarşı esnafının maskotu oldu.
 08 Aralık 2020 21:04
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Tarihi Taşhan Çarşısı'nın maskot kedisi: Müdür

Erzurum'da yer alan Tarihi Taşhan Çarşısı'nı mesken tutan ve dükkanların açılması sonrası verilen yiyeceklerle karnını doyurup kendisine ait bölümde dinlenen "Müdür" adlı kedi, adeta çarşı esnafının maskotu oldu.

Tarihi ipek ve baharat yollarında bulunması nedeniyle geçmişte ticaretin merkezi konumunda olan kentte Rüstem Paşa Kervansarayı olarak da adlandırılan ve içerisinde hediyelik eşya satılan birçok dükkan yer alan Tarihi Taşhan Çarşısı tespih, yüzük, gümüş, bakır, gerdanlık ve onlarca hediyelik eşyanın satışıyla asırlık ticaretini sürdürüyor.

Son zamanlarda özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle stresli günler yaşayan çarşı esnafı, her sabah dükkanlarının kapısında bekleyen davetsiz misafirle keyifleniyor.

Çarşıdaki hemen hemen tüm iş yerine rahatça giren davetsiz misafir kedi, esnafın da günün büyük bölümünü burada geçiriyor.

Dükkanlar açıldıktan sonra esnafın verdiği yiyeceklerle karnını doyurduktan sonra rahat tavırları nedeniyle esnafın "Müdür" olarak adlandırdığı kedi, Tarihi Taşhan Çarşısı'nın maskotu oldu.

Her sabah iş yerlerinin açılmasını sabırsızlıkla bekleyen Müdür, karnını doyurduktan sonra genellikle çarşıdaki bir dükkanın köşesinde kendisi için hazırlanan alana geçip dinleniyor.

Çarşı esnafının boş zamanlarında sevip özenle beslediği kedi, insanlardan kaçmayışı ve sempatik tavırlarıyla ilgi çekiyor.

"Bu sıkıntılı günlerimizde yeni bir dost edindik"

Tarihi çarşıda 35 yılı aşkın süredir esnaflık yapan Osman Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kediyi her sabah özenle beslediklerini söyledi.

Salgından dolayı sıkıntılı günler geçirdiklerini belirten Güney, "Bizim de bazı zamanlarda sıkıntılı günlerimiz oluyor. Bu sıkıntılı günlerimizde yeni bir dost edindik. Müdür birkaç aydır bizimle. Sabahları işe geldiğimizde ilk olarak dükkanımızın önünde onu görüyoruz. Yemeğini verip ihtiyacını giderdikten sonra iş yerimizde kendisine özel ayırdığımız bir alan var, burada rahat şekilde yatıp dinleniyor. Acıktığı zaman tekrar yemeğini veriyoruz. Karnını doyurduktan sonra akşama kadar çarşıdaki diğer esnaf arkadaşları geziyor. Kedimiz bize bayağı alıştı." ifadelerini kullandı.

Maskot kedi "Müdür" adını sevdi

Kediye, karnını doyurduktan sonraki rahat tavırlarından dolayı diğer esnaflarla "Müdür" adını koyduklarını belirten Güney, kedinin de yeni ismine alıştığını söyledi.

Güney, kedinin tarihi çarşıdaki hemen hemen her dükkana rahatça girip koltuklara yatabildiğini, müşterilerin dahi onunla yakından ilgilendiğini sözlerine ekledi.

Tarihi Taşhan esnafından Raşit Macit de Müdür'ün, tarihi çarşının maskotu haline geldiğini anlattı.

Günün yorgunluğunu, Müdür'ü severek attıklarını belirten Macit, kediyi düzenli besleyip bakımını yapmayı ihmal etmediklerini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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