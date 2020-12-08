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İzmir'de kalabalık caddelere girişler kontrollü yapılacak

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kent genelinde yeni tip koronavirüs önlemleri çerçevesinde bazı kalabalık caddelere girişlerin kontrollü yapılacağını, bu doğrultuda ilk uygulamanın Karşıyaka'da başladığını bildirdi.
 08 Aralık 2020 21:11
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İzmir'de kalabalık caddelere girişler kontrollü yapılacak

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının artmasına ilişkin tedbir ve denetimlerin devam ettiğini söyledi.

Kentin işlek caddelerine yönelik özel tedbirlerin uygulamaya konulduğunu anlatan Köşger, sosyal mesafe ihlallerinin önüne geçmek için bazı cadde ve sokaklara girişin kontrollü sağlanmasına karar verildiğini belirtti.

İşlek caddelerden olup Karşıyaka Çarşısı olarak da bilinen Kemalpaşa Caddesi'nde kontrollü giriş uygulamasının başladığına işaret eden Köşger, "Caddede maksimum kişi sayısı yaklaşık olarak 2 bin 500'ü geçmeyecek şekilde bir organizasyon yaptı arkadaşlar. Bunu benzer ilçe merkezlerinde, Konak, Bornova, Buca gibi kalabalık caddelerde de uygulayacağız." dedi.

Anonslarla uyarı yapılıyor

Alınan kararla polis ekipleri, Karşıyaka Çarşısı için özel tedbirleri uyguladı.

Çarşı genelinde görev yapan 30 polis, giriş yapanlara maske ve mesafe uyarısı yapıyor. Anonslarla da sürekli uyarı yapılan çarşıda anlık takip edilen kalabalığın artması halinde caddeye geçişin kısıtlanacağı belirtildi.
Anadolu Ajansı
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