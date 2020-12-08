EBA'ya ulaşamayan öğrencilere öğretmenler ulaşıyor
|08 Aralık 2020 21:13
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İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğretmenler salgının etkilerini en aza indirgemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Köy köy gezen öğretmenler, EBA'ya bağlanamayan öğrencilere, hazırladıkları materyallerden dağıttı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, birçok köyde internet altyapısının olmadığını söyledi.
Öğrencilerin eğitimden geri kalmaması için mücadele ettiklerini anlatan Gür, "Sosyal mesafe kuralından dolayı evlere giremeyen öğretmenlerimiz, velilerin gözetiminde evde sınav gerçekleştiriyor. Deneme sınavı yaptırıyor ve aileleri de gözetmen yaparak değerlendiriyor. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizi bu zor dönemde yalnız bırakmamaya çalışıyor ve düzenli şekilde öğrencileriyle iletişim halinde olup günlük ödev veriyorlar. Öğrencilerimizin başarısı bizim mutluluğumuz olacak." ifadelerini kullandı.
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