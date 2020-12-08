Ayhan Sefer Üstün'ün evine silahlı saldırıya ilişkin bir kişi gözaltında
|08 Aralık 2020 21:27
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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün Sakarya'daki evine silahlı saldırı düzenlendi.
Alınan bilgiye göre, S.A, Üstün'ün Adapazarı ilçesindeki evine tüfekle ateş açtı. Saldırı esnasında Üstün ve ailesinin evde olmadığı öğrenildi.
Şüpheli S.A, saldırı sonrası polisi arayarak kendisini ihbar etti. Ekiplerce gözaltına alınan S.A'nın başka suçlardan da kaydı olduğu bildirildi.
Bu arada, açılan ateş sonucu evin giriş katındaki verandanın camlarının kırıldığı görüldü.
- "Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir"
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı açıklamasında, bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan Üstün'e ait boş ikamete tüfek ile ateş edilmesi olayıyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gereğinin duyulduğu kaydedildi.
Açıklamada, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca Adapazarı ilçesinde bugün Üstün'e ait boş eve silahla ateş edildiği ihbarı üzerine derhal soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Eylemi gerçekleştirdiği değerlendirilen şüpheli S.A, olayda kullanılan av tüfeği ile gözaltına alınmıştır. Olay bütün yönleriyle ve hassasiyetle değerlendirilmekte olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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