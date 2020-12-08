Kovid-19 tedavisi gören belediye başkanı hayatını kaybetti
Tokat'ta evinde korona virüs tedavisi gören belde belediye başkanı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
|08 Aralık 2020 21:30
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Tokat'ta evinde korona virüs tedavisi gören belde belediye başkanı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Çat Belde Belediye Başkanı Mustafa Coşar (68), korona virüs tedavisi gördüğü evinde rahatsızlandı. 112 Sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Başkan Coşar'ın kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Coşar, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. 15 yıl muhtarlık yaptıktan sonra MHP'den 2 dönem belde belediye başkanı seçilen Coşar, evli ve 9 çocuk babası idi. MHP'li Coşar'ın cenazesi Çat beldesinde toprağa verilecek.
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