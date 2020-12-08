Ankara Anlaşması: 31 Aralık'ta sona erecek anlaşma kapsamında vize başvuruları rekor kırıyor
|08 Aralık 2020 22:00
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Onur Erem
Birleşik Krallık, 1 Ocak 2020'de AB'den ayrılmış ancak bir yıl sürmesi planlanan geçiş döneminde mevcut AB anlaşmaları yürürlükte kalmayı sürdürmüştü.
BBC Türkçe'nin haberine göre; Türkiye'nin 1963'te Avrupa Ekonomik Topluluğu ile imzaladığı ve iş insanlarının İngiltere'de şirket kurarak yaşamasına izin veren Ankara Anlaşması da bu anlaşmalardan biri olduğu için 1 Ocak 2021'den itibaren bu anlaşma üzerinden oturum izni başvurusu yapılamayacak.
Anlaşma sonlanmadan başvuru yapmak isteyenlerin sayısında ise büyük bir artış var.
2013'ten sonra her yıl katlanarak arttı
İngiltere dışından anlaşmaya başvuranların sayısı 2013-17 yılları arasında her yıl 1,5 ile 2 kat arasında artış göstererek 1.200'ün üzerine çıkmış, 2019'da ise yüzde 200'den fazla artışla 4 bini geçmişti.
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