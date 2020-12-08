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İki Bakanlık arasında iş birliği protokolleri imzalanacak

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı "Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü" ve "Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü" arasında meteoroloji alanında iş birliği protokolleri imzalanacak.
 08 Aralık 2020 22:11
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İki Bakanlık arasında iş birliği protokolleri imzalanacak

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı "Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü" ve "Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü" arasında meteoroloji alanında iş birliği protokolleri imzalanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu iş birliği protokollerinin imza töreni, Bakan Bekir Pakdemirli ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla yarın çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Programda ayrıca Pakdemirli, Uluslararası Uzay İstasyonu astronotlarıyla telsiz görüşmesi yapacak.

MGM ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında imzalanacak protokol kapsamında, eğitim kurumlarındaki öğrenci, öğretmen, kursiyer ve çalışanların meteoroloji, iklim ve hava olayları hakkında farkındalıklarının ve meteorolojik okuryazarlıklarının artırılması sağlanacak.

Bu amaçla, örgün ve hayat boyu öğrenme kurumlarındaki öğrenci, kursiyer, çalışan ve veliler için düzenlenecek eğitim programları ve yayınlarla meteorolojik faaliyet ve ürünlerin tanıtımı yapılacak.

MGM ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanacak protokol kapsamında ise bilim ve sanat merkezlerine meteorolojik gözlem sistemi kurulumuyla atölye çeşitliğinin sağlanması, özel yetenekli öğrencilerin, hava olayları, iklim ve iklim değişikliği konularıyla ilgili bilgileri uygulamalı olarak öğrenmeleri amaçlanıyor.
Anadolu Ajansı
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