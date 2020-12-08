Twitter'da bu yıl en çok konuşulanlar açıklandı

Sosyal medya platformu Twitter'da bu yıl Türkiye'de en çok konuşulan takım Beşiktaş, sporcu ABD'li unutulmaz basketbolcu Kobe Bryant oldu.

Twitter'ın açıklanan yıl sonu verilerine göre Türkiye'de yılın en çok konuşulan futbol takımı Beşiktaş oldu. Sıralamada Beşiktaş'ı, Galatasaray ve Fenerbahçe takip etti.

Verilere göre, Beşiktaş en çok etkileşim alan hesap olarak zirvede yer aldı. Siyah-beyazlılarla ilgili 10 milyonun üstünde "Tweet" atıldı. Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir de hakkında en çok "Tweet" atılan kulüpler sıralamasında 4. sırada yer buldu. Fenerbahçe ise 867 bin yeni takipçiyle 2020'de en çok takipçi kazanan kulüp oldu.

Basketbolda Türkiye'de en çok konuşulan takım NBA şampiyonu Los Angeles Lakers olurken, Renault Formula 1 takımı da motor sporlarında Twitter'da hakkında en çok sohbet edilen yarış takımı olarak ön plana çıktı.

- En fazla konuşulan sporcu Kobe

Türkiye'de hakkında en fazla "Tweet" atılan sporcu, helikopter kazasında hayatını kaybeden unutulmaz ABD'li basketbolcu Kobe Bryant oldu.

Ocak ayında hayatını kaybeden Kobe Bryant ile ilgili Türkiye'de 1 milyonun üzerinde "Tweet" paylaşımı yapıldı. Unutulmaz basketbolcuyu, Galatasaray'a dönen Arda Turan, milli basketbolcu Cedi Osman, Galatasaraylı futbolcular Radamel Falcao ve Fernando Muslera izledi.

İlk 10'da ABD'li yıldız basketbolcu LeBron James, Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli, dünyaca ünlü futbolcular Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile geçen günlerde hayatını kaybeden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona yer aldı.

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüse yakalandığını açıkladığı "Tweet" 41 binden fazla "Retweet" edilerek Türkiye'de en çok "Retweet" alan paylaşımlar sıralamasında 7. basamakta yer buldu.