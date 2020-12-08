1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Twitter'da bu yıl en çok konuşulanlar açıklandı

Sosyal medya platformu Twitter'da bu yıl Türkiye'de en çok konuşulan takım Beşiktaş, sporcu ABD'li unutulmaz basketbolcu Kobe Bryant oldu.
 08 Aralık 2020 22:27
+Aa- Yazdır
Twitter'da bu yıl en çok konuşulanlar açıklandı

Sosyal medya platformu Twitter'da bu yıl Türkiye'de en çok konuşulan takım Beşiktaş, sporcu ABD'li unutulmaz basketbolcu Kobe Bryant oldu.

Twitter'ın açıklanan yıl sonu verilerine göre Türkiye'de yılın en çok konuşulan futbol takımı Beşiktaş oldu. Sıralamada Beşiktaş'ı, Galatasaray ve Fenerbahçe takip etti.

Verilere göre, Beşiktaş en çok etkileşim alan hesap olarak zirvede yer aldı. Siyah-beyazlılarla ilgili 10 milyonun üstünde "Tweet" atıldı. Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir de hakkında en çok "Tweet" atılan kulüpler sıralamasında 4. sırada yer buldu. Fenerbahçe ise 867 bin yeni takipçiyle 2020'de en çok takipçi kazanan kulüp oldu.

Basketbolda Türkiye'de en çok konuşulan takım NBA şampiyonu Los Angeles Lakers olurken, Renault Formula 1 takımı da motor sporlarında Twitter'da hakkında en çok sohbet edilen yarış takımı olarak ön plana çıktı.

- En fazla konuşulan sporcu Kobe

Türkiye'de hakkında en fazla "Tweet" atılan sporcu, helikopter kazasında hayatını kaybeden unutulmaz ABD'li basketbolcu Kobe Bryant oldu.

Ocak ayında hayatını kaybeden Kobe Bryant ile ilgili Türkiye'de 1 milyonun üzerinde "Tweet" paylaşımı yapıldı. Unutulmaz basketbolcuyu, Galatasaray'a dönen Arda Turan, milli basketbolcu Cedi Osman, Galatasaraylı futbolcular Radamel Falcao ve Fernando Muslera izledi.

İlk 10'da ABD'li yıldız basketbolcu LeBron James, Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli, dünyaca ünlü futbolcular Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile geçen günlerde hayatını kaybeden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona yer aldı.

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüse yakalandığını açıkladığı "Tweet" 41 binden fazla "Retweet" edilerek Türkiye'de en çok "Retweet" alan paylaşımlar sıralamasında 7. basamakta yer buldu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yerli 5G kritik bileşenlerini ticarileştirme çalışmalarına hız verildi
08 Aralık 2020 11:05		 1200 Google çalışanı, Gebru'nun işten çıkarılmasını protesto etti
05 Aralık 2020 13:54
Facebook, aşılar hakkındaki yanlış paylaşımları kaldıracak
03 Aralık 2020 21:38		 Spotify, 2020'nin en çok dinlenenlerini açıkladı
01 Aralık 2020 21:36
Instagram'ın açığını bulan liseliler 50 dolarlık ödülü reddetti! İstedikleri rakam...
28 Kasım 2020 13:02		 İnstagram bu fotoğrafı yükleyen hesapları direkt kapatıyor
27 Kasım 2020 00:55
'Spotify hack'lendi: 300 bin hesap ele geçirildi
26 Kasım 2020 15:18		 Sosyal Medya Uzmanı Abdi Baktur: İndirimli günlerde sanal dolandırıcılık artıyor
26 Kasım 2020 09:40
Muslim Pro, veri satışı iddialarını reddetti
18 Kasım 2020 19:18		 Uzmanlar, WhatsApp'taki şifreleme yasağına sıcak bakmıyor
17 Kasım 2020 22:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:55 - Tekirdağ Şehir Hastanesi bölgenin 'sağlık üssü' olacak22:52 - C130 uçaklarının sistemleri TUSAŞ tarafından millileştiriliyor22:27 - Twitter'da bu yıl en çok konuşulanlar açıklandı22:11 - İki Bakanlık arasında iş birliği protokolleri imzalanacak22:09 - TBMM'deki 4/D'li personelin maaş farklılıkları giderilecek22:06 - Gaybubet evinde yakalanan kadın öğretmen tutuklandı
22:05 - Bankacı gibi arayan dolandırıcıya 8 bin lira kaptırdı22:00 - Ankara Anlaşması: 31 Aralık'ta sona erecek anlaşma kapsamında vize başvuruları rekor kırıyor21:57 - 'Bedelli askerlik yapan 3 vekil maaşlarını TSK'ye bağışladı'21:55 - FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 229 kişi yakalandı21:30 - Kovid-19 tedavisi gören belediye başkanı hayatını kaybetti21:27 - Ayhan Sefer Üstün'ün evine silahlı saldırıya ilişkin bir kişi gözaltında
21:13 - EBA'ya ulaşamayan öğrencilere öğretmenler ulaşıyor21:12 - Fransız öğrenciler matematikte Avrupa'nın en başarısızı21:11 - İzmir'de kalabalık caddelere girişler kontrollü yapılacak21:06 - Büyük İskender'in alamadığı Termessos'a ziyaretçi ilgisi21:04 - Tarihi Taşhan Çarşısı'nın maskot kedisi: Müdür
21:02 - Öğretmenler korosu depremzedeler için türkü seslendirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'BioNTech aşısında İki Türk'ün başarısı var diye övünüyoruz ama'
İkinci elde rüzgar tersine döndü
Koronavirüs aşısı sonrası, altında 2021 yılı uyarısı
8 bin kişilik polis alımına başvurular başladı
4 milyon mezun nefes alacak, KYK borcu gecikme faizi siliniyor
Fatmanur Altun, THY'nin verdiği 20 bin TL'lik maaştan feragat etti
Adalet Bakanlığı, memur alım yönetmeliğinde değişiklikler yaptı
Prof. Dr. Özkan, gönüllüsü olduğu aşının yan etkisini açıkladı
Fahrettin Altun'dan 5 maaş alıyor iddiasına açıklama
Günlük yapılan test sayısı 200 bini geçti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
coronagercegi.com 4
gercüş'te skandal tecavüz iddiası 5
Kentten köye göç 2
poker face 1
zagor 2
cevap en makul olandır 1
sahilde uyumak 2
hasta siempre 2
çiftçinin tarım kredi borcu 1
şu anda dinlenen türkü 1
SON İLANLAR
Macaristan Hükümeti'nden Türkiye'ye 150 burs tahsisi
Iğdır Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi 81 İşçi Alacak
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 5 sağlık personeli alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli 40 sağlık personeli alacak
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Çorlu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam