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Tekirdağ Şehir Hastanesi bölgenin 'sağlık üssü' olacak

Son teknolojik cihazlarla donatılan ve bir süre önce açılan Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde 566 yatak, 124 poliklinik, 18 ameliyathane ve 102 yoğun bakım yatağı bulunuyor.
 08 Aralık 2020 22:55
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Tekirdağ Şehir Hastanesi bölgenin 'sağlık üssü' olacak

Sağlık Bakanlığınca kamu-özel sektör iş birliğiyle başlatılan "Şehir Hastaneleri Projesi" kapsamında yapılan ve bir süre önce açılan Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, bölgenin "sağlık üssü" olacak.

Akfen İnşaat tarafından yapımı gerçekleştirilen, 566 yatak, 124 poliklinik, 18 ameliyathane ve 102 yoğun bakım yatağı yer alan hastane, 159 bin metrekarelik kapalı alanda sağlık hizmeti sunacak.

Son dönemde dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yoğun bakım yatak kapasitesi bakımından da öne çıkan hastanede yer alan 102 yoğun bakım yatağının 46'sı genel yoğun bakıma ayrılırken, sağlık kuruluşunda 27 yenidoğan, 16 pediatrik, 5 kardiyovasküler cerrahi (KVC) ve 8 de koroner yoğun bakım yatağı bulunuyor.

Tek kişilik yoğun bakım odalarının ihtiyaç halinde çift kişilik odaya dönüştürülebileceği hastanede, tek kişilik 4 anne-bebek uyumu odası, anne oteli, kanser hastaları için tanı koyma aşamasında süreci hızlandırıp hayat kurtaran Pet-CT ünitesi ve Gamma kamera ünitesi, radyoaktif iyot tedavi ünitesi ve kanser hastalarının tedavisi için radyasyon onkolojisi bölümünde en ileri teknolojiye sahip Lineer Accelerator cihazı da kullanılacak.

Türkiye'nin öncelikli deprem izolatörlü şehir hastanelerinden olan ve akıllı bina konsepti ile inşa edilen hastanede, trijenerasyon ile tasarruflu ısıtma ve soğutma sistemi hayata geçirildi.

"Hastane bir sağlık üssü konumunda"

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, AA muhabirine, Şehir Hastanesinin resmi açılışının 13 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla yapıldığını hatırlattı.

Açılış sonrası hastanenin prosedürlerinin tamamlandığını anlatan Kalkan, "Eski hastanemizde yatan hastalarımızı ve yoğun bakımdaki hastalarımızı cuma günü hastanemize taşıdık. Hasta kabulüne başladık. Tüm polikliniklerimizde hastalarımıza hizmet vermenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz." dedi.

Kalkan, hastanenin gerçekten bir "sağlık üssü" konumunda olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Burada onkolojiden kardiyolojiye ve tüm diğer dallarda üst düzey bir sağlık hizmeti sunumu yapılmakta. Anne bebek uyumu odalarımızdan anne otellerimize, hasta refakat yönlendirme ve taşıma birimlerimizden otopark vale hizmetlerimize kadar tüm hizmetlerin alınabildiği gerçek bir sağlık üssü oldu. Sağlık turizmi açısından da önemi olan bir sağlık üssümüz. Burada tüm polikliniklerimizin tamamında yan dal hizmetleri bulunacak. 102 yoğun bakım yatağıyla hizmet verecek ki bu pandemi döneminde bizim için önemli bir kazanım ayrıca hastanemizin medikal sığınakları var. Burada da hepa filtreleri, negatif basınç odaları bulunuyor. Şu an itibarıyla üçte bir yoğun bakım kapasitemizi artırmış durumdayız. Vatandaşlarımız tüm sağlık hizmetlerini burada ücretsiz bir şekilde alabilecekler."

Kalkan, kentte önce 3 kısımda 30 bin metrekarede verilen hizmetin bugün 159 bin metrekare alanda verildiğini aktararak, "Ülkemizin ve devletimizin kendilerine birinci sınıf bir sağlık hizmeti sunumundan duydukları huzuru vatandaşların yüzlerinden okuyabiliyorsunuz. Bizim sağlık çalışanlarımız da çok memnun. Poliklinikleriyle, hasta servis odalarıyla, yoğun bakım odalarıyla, refakat hizmetlerimizle tüm sağlık çalışanlarımızın el birliğiyle hizmet aşkıyla çalıştığı bir mekan burası." diye konuştu.

Hastanenin salgın döneminde kendileri için büyük bir nimet olduğunu belirten Kalkan, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız açılışta da belirtmişlerdi. Burası sağlık turizmi açısından da gerçek bir üs konumunda. Ünlü bir düşünürün söylediği gibi 'Dünya artık iletişim ve ulaşım araçlarının hızlı gelişimi sonrasında küçük bir köye döndü.' İnsanlar sağlık hizmetini nerede en rahat, kolay ve ekonomik bir şekilde alabileceklerse oraya yönleniyorlar. Bu anlamda da ülkemizin sağlıkta geldiği seviye belli. Donanımlı, yetenekli ve son derece kaliteli hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızla, dünyaya parmak ısırtacak hastaneler ve teknolojik donatılarla örnek bir noktadayız. Bu anlamda Şehir Hastanemiz, Tekirdağ ve Trakya ile başta Balkanlar olmak üzere Avrupa ve dünyada sağlık hizmeti alma arayışında olan herkese açık bir üs."

Kent sakinlerinden Sevinç Parçıkan ise hastaneden aldığı hizmetten memnun olduğunu söyledi.

İstanbul'un Silivri ilçesinden muayene olmak için geldiğini ifade eden Parçıkan, "Sayın Cumhurbaşkanımıza hizmetleri için çok teşekkür ederim. Oğlumla ilk defa geldim ve muayene oldum. Hastaneyi çok beğendim." dedi.
Anadolu Ajansı
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