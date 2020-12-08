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Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında rahatsızlandı yayını bıraktı!

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bir televizyon kanalında canlı yayınında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Ceyhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
 08 Aralık 2020 23:45
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Program sunucusu Başak Şengül şunları paylaştı:

"Tam anlamıyla durumuna dair net bir bilgi edinemedik. Sağlık ekiplerinin de müdahalesi söz konusu. Malumunuz Ankara stüdyosundaydı Prof Dr. Mehmet Ceyhan. Kendisi aşı ile, salgın ile salgın başladığından bu yana bütün sorularımızı cevaplayan, Türkiye kamuoyunun da güvenle takip ettiği uzman bir isim. Rahatsızlandı birkaç dakika öncesinde. Geride bıraktığımız arayı da o sebeple vermiştik. Bir an önce kendisinden iyi haber alıp sizlerle paylaşmak istiyoruz."

Ankara'da ise Mehmet Ceyhan ile aynı stüdyoda bulunan Hulki Cevizoğlu ise şöyle konuştu:

"Şöyle söyleyelim, şimdi bir hafif baş dönmesi olmuş hocamıza. O yan stüdyoda. Şu an ambulans girmek üzere binaya. Hocamız şu anda ambulansla hastaneye gidiyor. Şuuru, bilinci yerinde. Gün boyunca çok toplantılara katıldığını, yorgun olduğunu söyledi hoca. Gereken tıbbi yardım yapılıyor şu anda."

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Prof. Mehmet Ceyhan acil olarak çağrılan ambulans ile Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova şunları aktardı:

"Hocanın durumu gayet iyi, az önce kendisiyle görüştüm. Bir süredir var olan mide rahatsızlığı varmış, sabah saatlerinde de sıkıntı yaşamış. Çok hızlı hareket edildi, ambulans geldi. Sağlık Bakanlığı da devrede. Şimdi ambulansla Hacettepe Hastanesi'ne götürülüyor Mehmet Ceyhan. 'Haftaların getirdiği bir yorgunluk olsa gerek' dedi. Görüşlerinden çok faydalandığımız bir bilim insanı. Bir kez daha belirtiyorum; şu an için sağlık durumu iyi. Hacettepe Hastanesi'nde tetkikleri yapılacak. Ben de geçmiş olsun diliyorum."
Memurlar.Net
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