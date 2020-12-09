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9 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları

9 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
 09 Aralık 2020 00:02
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9 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Memur-Sen ile OSTİM Teknik Üniversitesi iş birliğinde çevrim içi düzenlenecek Kamu Yönetimi ve Kalkınma Kongresi'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Avlu, Gar Meydanı ve Çamlık alanları ile Zağnos Paşa Camisi Meydanı'nda incelemelerde bulunacak, İl Değerlendirme ve İlçe Belediye Başkanları ile Koordinasyon Toplantısına katılacak, Büyükşehir Belediyesi'ni, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek.

(Balıkesir/10.00 -18.30)

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/19.00)

4- TBMM Genel Kurulu'nda, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferans yöntemiyle, Memur Sendikaları Konfederasyonu ile Ostim Teknik Üniversitesinin düzenlediği Online Kamu Yönetimi ve Kalkınma Kongresi'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanacak protokol imza törenine katılacak.

(Ankara/11.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akyurt yolunda incelemelerde bulunacak, Akyurt Belediye Başkanlığı'nı ziyaret edecek, Ankara'nın kuzey ilçelerinin belediye başkanlarıyla toplantı yapacak ve ardından Kalecik Belediye Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirecek.

(Ankara/08.00-11.00)

4- TÜİK, 2019 yılı eğitim harcamaları istatistikleri ile ekim ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ticaret anlaşmaları müzakereleri kapsamında bir araya gelecek.

(Brüksel)

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davaya, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- 34. Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası, Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gençler kategorisinde elemelerle başlayacak.

(Mersin/10.00)

2- Süper Lig'de 5. haftadan ertelenen Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve 7. haftadan ertelenen Göztepe-Aytemiz Alanyaspor maçları yapılacak.

(Hatay/19.30/İzmir/18.30)

3- Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında 10 Aralık Perşembe günü deplasmanda İsrail'in Maccabi Tel-Aviv takımıyla yapacağı maç için özel uçakla Tel Aviv'e gidecek.

(Sivas/10.00)

- Sivasspor'da yeni tip koronavirüs tedavisi gördüğü için İsrail'e gitmeyecek teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yerine yardımcı antrenör Bülent Albayrak ile futbolculardan Max Gradel, maçın oynanacağı Bloomfield Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında, karşılaşmaya ilişkin soruları cevaplayacak. Takım son çalışmasını da statta yapacak.

(Tel Aviv/16.30/17.00)

4- TFF 1. Lig'in 13. haftasına Ankara Keçiörengücü-Giresunspor, Adana Demirspor-Altınordu ve Altay-Ankaraspor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.30/Adana/16.00/İzmir/19.00)

5- Misli.com 2. Lig gruplarında 14. hafta maçları tamamlanacak; 3. Lig'de 13. hafta 4. Grup'ta yapılacak maçlarla başlayacak.

6- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Türk Telekom, Fransa'nın Limoges takımını konuk edecek; H Grubu'nda Darüşşafaka Tekfen, İspanya'nın Hereda San Pablo Burgos takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/20.00/Burgos/20.30)

7- Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Sırbistan'ın Partizan Nis takımıyla, D Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, İspanya'nın Herbalife Gran Canaria takımıyla karşılaşacak.

(Belgrad/22.30/Gran Canaria/23.00)

8- Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin Polonya'daki A Grubu mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta, ikinci maçında ev sahibi Grupa Azoty ile karşılaşacak.

(Kedzierzyn-Kozle/22.30)

9- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin İtalya'daki B Grubu mücadelesinde Fenerbahçe Opet ikinci maçında Slovenya'nın Calcit Volley takımıyla karşılaşacak.

(Treviso/22.30)

10- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'de gerçekleştirilen D Grubu mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA ikinci maçında Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

11- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Öznur Kablo ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Galatasaray maçları yapılacak.

(Ankara/14.00/Mersin/16.00)

12- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasından ertelenen VakıfBank-Sarıyer Belediyespor, 15. haftasından ertelenen Kuzeyboru-Nilüfer Belediyespor, 17. haftadan ertelenen PTT-Beylikdüzü Voleybol İhtisas maçları yapılacak.

(İstanbul/15.00/Aksaray/17.00/Ankara/13.00)

13- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 5. haftadan, Kadınlar Süper Lig'de ise 5 ve 7. haftadan ertelenen birer maç yapılacak.

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