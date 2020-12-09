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Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
 09 Aralık 2020 02:28
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Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, saat , 01:43'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.6, derinliğini ise 5.02 olarak açıkladı.

Büyüklük : 3.6 (Mw)

Yer : Çaglayancerit (Kahramanmaras)

Tarih-Saat : 09.12.2020, 01:43:16 TSİ

Enlem : 37.8198 N

Boylam : 37.3163 E

Derinlik : 5.02 km
CNN Türk
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