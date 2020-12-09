Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
|09 Aralık 2020 02:28
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